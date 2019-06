Così la sharia penetra in Italia Le donne devono stare zitte

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Eugenia Fiore Giuseppe De Lorenzo Nelle cittàne si radica la cultura islamica: "Mi vedeva troppo occidentale e mi ha pestato". Ecco la storia di Kadigia Kadigia ha uno sguardo che racconta la sua storia. Una storia fatta di dolore e violenza. Ma non rassegnazione. È marocchina Kadigia, e da quasi vent'anni vive in. Il Paese che ha scelto e che non ha più lasciato. È proprio qui che incontra il suo ex marito, un egiziano, anche lui musulmano. "Ci siamo conosciuti e dopo tre anni che stavamo insieme abbiamo deciso di sposarci". Prima una storia d'amore dove tutto va bene. Poi, invece, l'incubo. La situazione precipita quando il loro primo figlio nasce. È da questo momento che tre mondi iniziano a scontrarsi tra loro: la cultura egiziana, quella marocchina e quellana. Ma per il marito di Kadigia è solo uno lo stile di vita che deve esssere ...

