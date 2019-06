Ricordate Edmundo? Torna a far parlare di se in Brasile

forzazzurri

(Di mercoledì 12 giugno 2019) In Serie A ha giocato con le maglie di Napoli e Fiorentina.a fardi se lanciando la sua biografia e accettando l’appellativo di “animal”. Biografia– Quello che può essere definito l’ultimo brivido dell’era Ferlaino è in libreria con la sua biografia. Ecco quanto riportato da ESPN – Edizione brasiliana. “ha lanciato la sua biografia “: animal istinct” martedì ad un evento organizzato ad Allianz Parque. Idolo di Palmeiras e Vasco , l’ex giocatore ha confessato che è stato difficile convincerlo ad aprire la sua vita ai suoi fan attraverso un libro e accettare il soprannome di “Animal”. “Era per insistenza, carisma, generosità. Non volevo, e Serginho Sérgio Xavier, autore della biografia ogni incontro, telefonata, mi ha convinto che fosse necessario ...