Renault - La Clio Cup arriva a Monza

Renault Clio - Al volante della TCe 100 Intens : La Renault Clio arriva alla quinta generazione e lo fa crescendo nei contenuti e non nelle dimensioni esterne. Dopo 15 milioni di esemplari venduti, la novità della Losanga mostra lartiglieria pesante per vincere la sfida con le nuove Peugeot 208, Opel Corsa e Volkswagen Polo. Progettata secondo il concetto di evoluzione e rivoluzione rispetto alla Clio IV, la nuova generazione punta su connettività, sistemi di assistenza alla guida, qualità ...

Renault Clio - In Italia con prezzi da 14.400 euro : La Renault ha comunicato le informazioni relative alla gamma Italia na della Clio di quinta generazione. La vettura francese, che abbina il design evoluto agli interni rivoluzionati con l'infotainment verticale da 9,3", sarà disponibile nel nostro paese con prezzi a partire da 14.400 euro : le prevendite sono già aperte, mentre le prime consegne sono fissate per settembre. Allestimenti, motori e la Edition One. La Clio viene declinata ...

Renault Clio Cup - Danzando sotto la pioggia a Imola : Dopo lesordio della stagione al Mugello, la Renault Clio Cup Italia ha fatto tappa a Imola . E lo spettacolo non è certo mancato, tra "prime" assolute, condizioni del tempo non certo da fine maggio e la bellezza della pista del Santerno.Un nuovo protagonista. Ebbene, parlavamo di "prime", ed è stato il caso di Filippo Distrutti, il 21enne pilota umbro della NextOneMotorsport, che ha vinto Gara 2 sotto la pioggia , inserendosi ...

Renault Clio Cup - Mugello - Gara 1 sotto la pioggia : Tredicesimo posto finale in Gara 1 della Renault Clio Cup per Gian Luca Pellegrini e la vettura numero 33 affidata a Quattroruote. Un risultato ancor più significativo perché ottenuto in condizioni di scarsa visibilità, sotto una pioggia battente. Non certo un aiuto su una pista veloce e tutta saliscendi, come quella toscana del Mugello. Una Gara divertente, come ha detto il diretto interessato, sulla Clio dotata di gomme rain e di un assetto ...