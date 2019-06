Ombre sul voto | Salvini alla Camera | «Indagini su Aversa e Ariano Irpino»

Certosa di Trisulti strappata a Bannon - ma le Ombre (nere) restano : Il lieto fine dell’incredibile storia della Certosa di Trisulti – ceduta per diciannove anni all’internazionale nera di Steve Bannon dal ministro per i Beni culturali Dario Franceschini nel febbraio 2018 e oggi recuperata al patrimonio nazionale grazie al suo successore Alberto Bonisoli, che ha potuto far leva alcuni vizi formali della pratica – non dissipa le ombre e gli interrogativi. La prima questione riguarda il ruolo che in tutta la ...

Giro d’Italia – Ombrelli in mezzo alla strada e capitomboli dei tifosi : quanti rischi per i ciclisti sul Mortirolo [VIDEO] : Spettatori ancora una volta irrispettosi: quanti rischi per i ciclisti sul Mortirolo E’ in corso la 16ª tappa del Giro d’Italia: i ciclisti hanno iniziato oggi l’ultima settimana della 102ª edizione della Corsa Rosa, quella decisiva. Frazione tosta e complicata per i corridori, che oggi hanno dovuto affrontare il Mortirolo in condizioni difficili a causa della fastidiosa pioggia. I corridori, inoltre, hanno dovuto fare i ...

Basket femminile - Serie A2 : un’immensa Bologna vince lo spareggio promozione per l’A1 - pur con Ombre presidenziali sul futuro : Quella del Progresso Bologna, sponsorizzato Matteiplast, è una storia che avrebbe del surreale, se non fosse vera: la squadra, in campo, ha vinto lo spareggio promozione di Serie A2 contro l’Alpo di Villafranca di Verona con il punteggio di 68-72, disputato sul neutro di Empoli, conquistando dunque il diritto di giocare l’A1. Quella stessa A1, però, che rischia di non vedere per la seconda volta in tre stagioni, a causa delle ...

Bologna - ‘Ombre’ sul futuro di Orsolini : il club rossoblu paga il riscatto ma… : Il Bologna ha ottenuto una fantastica salvezza nel campionato di Serie A ed adesso programma al meglio la prossima stagione, una situazione da risolvere è quella che riguarda Riccardo Orsolini. L’arrivo in panchina di Sinisa Mihajlovic ha cambiato completamente le carte di in tavola in casa rossoblu, passo da primi posti in classifica ed addirittura obiettivo raggiunto con una giornata d’anticipo. Adesso l’obiettivo è ...

Kikó e Ambra - prime Ombre sulla storia al Grande Fratello : la confessione del gieffino : Ambra Lombardo e Kikó Nalli, una storia d’amore nata al Grande Fratello tra dubbi e incertezze Gli sfoghi di Kikó Nalli in confessionale al Grande Fratello certe volte sembrano davvero incomprensibili perché non si riesce a capire bene quali siano i motivi che realmente lo fanno preoccupare: è innamorato di Ambra Lombardo ma non ha molta […] L'articolo Kikó e Ambra, prime ombre sulla storia al Grande Fratello: la confessione del ...

Sacra Sindone - datazione da rifare : "Non è medievale"/ Ombre sulle analisi del 1988 : Sacra Sindone, nuova analisi: "Non è medievale". Ombre sulle analisi del 1988, pubblicate sulla rivista Nature: la datazione ora è da rifare...

Lazio - Milinkovic-Savic e quelle Ombre sul futuro : “ho firmato un nuovo contratto - ma…” : Il centrocampista della Lazio ha parlato dopo il pari interno contro il Bologna, soffermandosi sul proprio futuro Il futuro di Milinkovic-Savic non è così scontato come il suo contratto potrebbe far credere, visto che sono molte le squadre sulle tracce del centrocampista serbo. Fabrizio Corradetti/LaPresse Nonostante un accordo quadriennale firmato da poco con la Lazio, il giocatore non ha completamente chiuso la porta ad un suo addio dopo ...

FOTO Ombrelline Superbike - GP Italia 2019 : bellezze mozzafiato ad Imola sul circuito del Santerno : “Donne e motori, gioie e dolori?“. In questo caso la domanda non sussiste perché le forme e la sensualità di una Ducati Panigale V4 R o di una Kawasaki ZX-10RR è pari a quella delle bellezze che hanno regalato, allegria e colori speciali nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrati di Imola. Le “grid girl” o “Ombrelline”, fate voi, del weekend del quinto round del Mondiale di Superbike hanno ...

Jacopo Morrone - Lega - : se ci sono Ombre mafiose sull'economia romagnola - che fa il territorio? : 'Anche i sindacati si sono accorti che ci sono infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia emiliana e romagnola. Benvenuti. Vuol dire che potranno collaborare proficuamente con il Governo che sta impegnandosi, in particolare nel settore agricolo, per salvaguardare produttori e ...

Un nuovo teaser di ASUS ZenFone 6 getta Ombre su OnePlus - mentre emergono nuovi dettagli sulla scheda tecnica : Trapelano alcune conferme sulla scheda tecnica di ASUS ZenFone 6 grazie ad alcuni teaser del produttore. L'articolo Un nuovo teaser di ASUS ZenFone 6 getta ombre su OnePlus, mentre emergono nuovi dettagli sulla scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Caso Siri - Di Maio : 'Va rimosso - getta Ombre sul governo' : 'Penso che il Caso Siri sia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta ombre su tutto il ...

