I mondiali di calcio femminile possono essere una sfida impari

mondiali di calcio femminile – Quanto guadagnano le giocatrici? Gli ingaggi delle italiane… ‘dilettanti’ : Quanto guadagnano le calciatrici? Le italiane sono considerate dilettanti e non possono superare un tot di guadagno annuale, più soddisfacenti invece gli ingaggi delle straniere Sono iniziati da quasi una settimana i Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia: l’Italia ha fatto il suo esordio col botto, aggiudicandosi la vittoria contro l’Australia. Le giocatrici di tutto il mondo stanno piano piano attirando sempre più ...

Ai mondiali femminili di calcio gli Stati Uniti hanno vinto 13-0 contro la Thailandia : Ai Mondiali di calcio femminili che si stanno disputando in Francia, la nazionale degli Stati Uniti ha vinto 13-0 contro la Thailandia: è la vittoria con più ampio margine nella storia della competizione. Gli Stati Uniti hanno segnato 3 gol

Calcio femminile - mondiali 2019 : la Francia sfida la Norvegia - ostacolo Spagna per la Germania : Cominciano i match decisivi ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia, perché iniziano per tutte le squadre le seconde partite, che possono valere il riscatto e la conferma o la delusione e, in qualche caso, l’eliminazione. Due i grandi incontri di oggi: andiamo a vedere tutto nel dettaglio. NIGERIA-COREA DEL SUD (Ore 15:00) Allo Stade des Alpes di Grenoble va in scena la sfida tra le due sconfitte del gruppo ...

L’Italia Under 20 ha perso la semifinale dei mondiali di calcio : La sera dell’11 giugno la Nazionale italiana di calcio Under 20 ha perso per 1-0 la semifinale dei Mondiali di categoria, che si stanno disputando in Polonia. L’Ucraina ha segnato al 65° minuto con Serhiy Buletsa, uno dei migliori giocatori della

Germania-Spagna calcio femminile - mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E si procede, senza soluzione di continuità nei Mondiali 2019 di calcio femminile in Francia. Oggi, 12 giugno, alle ore 18.00, Germania-Spagna si confronteranno nella sfida valida per il primato del gruppo B. Reduci dal primo incontro vittorioso contro Cina e Sudafrica, le tedesche e le iberiche a Valenciennes andranno a caccia del bersaglio grosso in una partita che anche nel contesto del “Pallone in rosa” è uno scontro di una certa ...

Francia Norvegia calcio femminile - mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Entra sempre più nel vivo il Mondiale 2019 di calcio femminile di Francia. Le padrone di casa tornano in campo dopo l’esordio contro la Corea del Sud e attendono la Norvegia per indirizzare il passaggio del turno in vista degli ottavi di finale. Le ragazze della CT Corinne Diacre attendono le scandinave allo stadio Allianz Riviera di Nizza in un match di fondamentale importanza che scatterà alle ore 21.00. Si giocherà, dunque, dopo aver ...

Calcio femminile - mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (mercoledì 12 giugno). Come vederle in tv e streaming : oggi mercoledì 12 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Torna in campo il gruppo A per la seconda giornata, scontro diretto tra la Francia e la Norvegia: le transalpine padrone di casa e le fortissime scandinave si affronteranno in un match determinante per il primo posto nel girone, si preannuncia una partita vibrante e molto accesa che risulterà decisiva anche per il tabellone della fase a eliminazione diretta. Le ...

VIDEO USA-Thailandia 13-0 - mondiali calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Morgan segna 5 gol - risultato da record! : Gli USA hanno letteralmente travolto la Thailandia con un fantasmagorico 13-0 ai Mondiali 2019 di calcio femminile. La corazzata a stelle e strisce ha strapazzato la malcapitata compagine asiatica con un punteggio da record per la rassegna iridata, fino a stasera il primato era un datato 11-0. Prestazione strabiliante di Alex Morgan che ha segnato addirittura cinque gol balzando al comando della classifica marcatrici, da annotare anche le ...

VIDEO Svezia-Cile 2-0 - mondiali calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Asillani e Janogy risolvono nel finale - lunga interruzione per pioggia : La Svezia ha sconfitto il Cile per 2-0 in un match valido per i Mondiali 2019 di calcio femminile, le favorite scandinave hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio sulle arcigne sudamericane. La partita si è risolta soltanto nella ripresa, dopo 30 minuti di interruzione a causa di una pioggia torrenziale che impediva il regolare svolgimento dell’incontro: Asillani ha sbloccato il risultato all’83’ su assist di Anvegard, ...

Calcio - mondiali femminili : Stati Uniti-Thailandia 13-0. Goleada a stelle e strisce - Morgan segna 5 gol! : Arriva il record del mondo ai Mondiali di Calcio femminile: finisce infatti 13-0 la sfida del Girone F tra Stati Uniti e Thailandia. Mai in una rassegna iridata erano state messe a segno tante reti (11 il vecchio primato): mattatrice dell’incontro Morgan, autrice di cinque gol, si iscrivono a referto anche Lavelle e Mewis con una doppietta, Horan, Rapinoe, Pugh e Lloyd. Nel primo tempo subito una rete annullata a Morgan al 6′ per ...

Calcio femminile - mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan domina con 5 gol - Bonansea a quota 2 : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan ...

LIVE Usa-Thailandia 13-0 calcio femminile - mondiali 2019 in DIRETTA : statunitensi straripanti - Morgan ne fa cinque! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! USA batte Thailandia 13-0. 92′ GOOOOOL USA!! Lloyd a segno su un altro assist di Morgan, 13-0. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 87′ GOOOOOL USA!! Sempre lei, sempre Morgan! Cinquina personale per il talento cristallino americano, 12-0 ...

Calcio femminile - mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Goleada degli Stati Uniti : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

LIVE Usa-Thailandia 8-0 calcio femminile - mondiali 2019 in DIRETTA : tripletta di Morgan! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Dangda si fa vedere dalle parti di Naeher che para la conclusione senza problemi. 74′ GOOOOOOL USA!! Diagonale di destro imprendibile della solita Morgan, 8-0 e tripletta per lei. 72′ Ammonita Dangda per un fallo su O’Hara. 71′ Esaurisce i cambi anche la Thailandia: Srimanee subentra a Phetwiset. 69′ Ultimo cambio per gli Stati Uniti: Pugh sostituisce ...