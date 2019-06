E3 2019 | Cyberpunk 2077 - anteprima

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sarà il Game of the Show dell'E3. Per chi scrive è molto probabile, ma per qualcun altro potrebbe non esserlo. D'altronde i gusti sono pur sempre i gusti. Quel che invece è innegabile è cheè uno dei protagonisti della gaming industry sin dal giorno del suo annuncio. E da qualche giorno sappiamo anche, finalmente, quando uscirà, ossia il 16 aprile 2020.E da qui al giorno della sua release,ha davanti a sé degli obiettivi decisamente impegnativi. Il primo è mantenere alto il blasone di CD Projekt, dimostrandosi superiore a un mostro sacro quale The Witcher 3. Perché sia chiaro, un passo indietro rispetto ai risultati ottenuti da Geralt di Rivia verrebbe visto come un fallimento.Ecco perché il quest director, Mateusz Tomaszkiewicz, s'è sentito in dovere di prendere ad esempio proprio The Witcher 3 per promuovere, parlando nello specifico ...

