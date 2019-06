Donatella Finocchiaro in “Tulipani” | un fantasy tra fiori e mafia

ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Esce il 20 giugno, nelle sale italiane, "Tulipani - Amore, onore e una bicicletta", il film del regista premio Oscar Mike Van Diem. Girato interamente in Puglia, la pellicola (co-produzione internazionale tra Italia, Olanda, Canada e Lituania), racconta la storia di un romantico contadino olandese di nome Gauke che sbarca in Italia. Nel cast l'attrice: "È una specie di, una favola, lui è un eroe, un attore meraviglioso olandese una specie di eroe della storia, perché pensa che possa venire in Italia e coltivare i suoi tulipani in Italia. Lo sogna e il suo sogno lo realizza. È come un sogno americano al contrario: lui arriva e pianta i suoi tulipani"."La cosa più bella del film sono queste immagini di animazioni, gli effetti speciali, si vede il suo viaggio nel passato, lui che attraversa il mondo per arrivare in Italia con la sua bicicletta. L'effetto ...

