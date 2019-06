Depistaggio Borsellino | indagati Palma e Petralia | i due pm della strage di via D' Amelio

Mafia : Depistaggio Borsellino - indagati per calunnia due pm inchiesta strage/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla Procura di Messina che indaga sul depistaggio dell'indagine sulla strage di via D'Amelio e che ha iscritto nel registro degli indagati gli ex pm Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, riguardano le cassette con le intercettazioni delle

Mafia : Depistaggio Borsellino - giudici quater disposero trasmissione atti alla Procura : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Questa Corte ritiene doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'i

Mafia : pm indagati - su Depistaggio Borsellino spuntano 19 cassette (2) : (AdnKronos) - L'avviso di accertamento della Procura di Messina è stato notificato ai magistrati indagati per calunnia aggravata ma anche alle parti offese, cioè Gaetano Murana, Giuseppe La Mattina e Cosimo Vernengo, ingiustamente accusati nei primi processi. Oltre a Gaetano Scotto, Giuseppe Urso, N

Mafia : pm indagati - su Depistaggio Borsellino spuntano 19 cassette : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - spuntano 19 microcassette nella inchiesta coordinata dalla Procura di Messina su alcuni pm che indagarono sulla strage di via D'Amelio. Si tratta di 19 supporti magnetici contenenti registrazioni prodotte con vecchie strumentazioni dell'epoca di cui adesso i magistrati

Mafia : Depistaggio Borsellino - indagati per calunnia pm che indagarono su strage : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. A distanza di 27 anni, la Procura di Messina, come apprende l'Adnkronos, ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di calunnia aggravata, alcuni magistrati, i cui nomi sono an

Mafia : Cicchitto - 'Commissione inchiesta su Depistaggio strage Borsellino' : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Una Commissione parlamentare di inchiesta "per fare luce sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio" è stata chiesta dall'ex deputato Fabrizio Cicchitto, dopo la deposizione dell'ex pentito di Mafia Vincenzo Scarantino al processo di Caltanissetta, che vede imputati

Depistaggio Borsellino - il falso pentito Scarantino : “Io ho collaborato perché mi picchiavano e umiliavano” : “Io sono colpevole di essere innocente“. Vincenzo Scarantino lo ripete più volte. Il falso pentito ha deposto oggi al processo per il Depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio. L’ex picciotto della Guadagna di Palermo, che dopo avere deciso di collaborare con la giustizia ha ritrattato per due volte, sta ripercorrendo la sua storia da pentito prima e poi da ex collaboratore. Nell’ottobre del 1992 ero in carcere a ...

