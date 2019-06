Al Bano parla di Ylenia | “Essere qui a Mosca mi fa sentire accanto a lei Era un piccolo

Al Bano parla di Ylenia - la figlia scomparsa. E ha un desiderio per Romina e la Lecciso : Al Bano ha ricordato la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1993 a New Orleans. Da allora di lei non si è saputo più nulla, i presunti avvistamenti e indizi nel corso degli anni non hanno mai portato a nessuna pista concreta, tanto che su richiesta del cantante di Cellino San Marco il Tribunale di Taranto ne ha dichiarato la morte presunta nel 2014. Al Bano torna a parlare di lei in un’intervista al magazine Oggi, in occasione di un ...

"Un ritorno di fiamma? È successo anche fra Belen e Stefano". Al Bano torna a parlare della love story con Romina Power - : Carlo Lanna C'è ancora amore Romina Power e Al Bano? il cantante si rivela in un'intervista È una vera soap-opera la vita di Al Bano e Romina Power. E il celebre cantante di Cellino San Marco, intervenuto a "Un giorno da Pecora”, torna a parlare del legame che ha con l’ex moglie e con la sua famiglia allargata. Lo spettro della figlia scomparsa a New Orleans però appare molto spesso. "Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni ...

Taglio parlamentari - D’Ambrosio (M5s) : “L’antipolitica? Sono i politici che ruBano”. Scontro con Zangrillo (FI) e Pd : Bagarre e tensioni in Aula alla Camera durante l’esame del disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in prima lettura al Senato. A far scattare le polemiche è stato un intervento provocatorio del pentastellato Giuseppe D’Ambrosio, che ha attaccato il Pd, ricordando i tempi della riforma costituzionale, poi bocciata con il referendum: “Dicevate che il Parlamento era capace di autoriformarsi, ...