Un occhio laser per mantenere in vita le opere d’arte

(Di martedì 11 giugno 2019) Il giallo dei girasoli di Van Gogh non è più lo stesso. E non è l’unico esempio possibile di colore che ha perso la sua consistenza all’interno di un’opera d’arte invecchiata nei secoli: molti dei pigmenti usati dai pittori del passato, infatti, hanno mutato nel tempo la loro tonalità, e non è stato facile per gli scienziati capire come e perché. La tecnica appena elaborata è quella di unapposito, abbastanza potente per poter raccogliere informazioni sulla qualità della pittura, ma allo stesso tempo così delicato da non degradare le. Ce la descrive questo video, grazie al lavoro di un team di ricercatori dell’Institut National de la Recherche Scientifique (Canada), che ha appena pubblicato i risultati del progetto su Science Advances. (Credit video: Inrs) UnperinleWired.

