Ufficiale Un Passo dal Cielo 5 in onda su Rai1 a settembre? Le anticipazioni da Daniele

optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) Che fine ha fatto Undal5? Inizialmente previsto per gennaio poi maggio, con le riprese terminate proprio in quei mesi, la fiction sembrava letteralmente sparita dal palinsesto Rai, lasciando i fan nello sconforto più totale.Ora pare che ci sia qualche novità. In un'intervista a Vero,Liotti ha annunciato che il debutto di Undal5 è previsto per. Oltre a questo, l'attore ha anticipato diverse novità in vista della quinta stagione. Addio ai casi della settimana; la trama sarà orizzontale, quindi incentrata su un'unica storia che si snoderà dall'inizio alla fine della stagione. Sulle pagine di Vero, Liotti ha continuato spiegando:"La serie andrà income una storia unica. Inoltre, sono state privilegiate le storie d’amore: la parte melò, insomma, diventerà più sostanziosa".Novità in vista anche per il protagonista Francesco Neri, ...

OptiMagazine : Ufficiale #UnPassodalCielo5 in onda su Rai1 a settembre? Le anticipazioni da #DanieleLiotti - metakevin95 : RT @GCasareale: Prossimo passo, il Manchester City uscirà con un comunicato in cui annuncia la richiesta ufficiale di Pep Guardiola di resc… - CristianoTarzia : RT @AlEx23345750: Siamo vicini @zorrobw!! La prima voce UFFICIALE è venuta allo scoperto con @Lou_Sticca agente @FIFAcom ... La resa dei… -