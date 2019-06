Traffico Roma del 11-06-2019 ore 17 | 00

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019) NOTIZIARIOmartedì 11 giugnoORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI RESTANO DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA PROVOCA CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO DALLA TANGENZIALE ALLA FLAMINIA. CODE SULLA SALARIA DA VILLA ADA A VIA DEI PRATI FISCALI; CODE ANCHE IN DIREZIONE DEL CENTRO A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE.CONGESTIONATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA MONTE MARIO AL GEMELLI, CI SONO POI CODE IN VIA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL SAN FILIPPO NERI. SULLA TANGENZIALE CODE DA SAN GIOVANNI AL BIVIO PER LAL’AQUILA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI SINO ALLA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. SEMPRE IN TANGENZIALE CI SONO CODE ANCHE ...

