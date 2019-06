ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Il mercato dellesportiveha chiuso il mese dicon unadi 56,2 milioni di euro, valore in crescita del +37,7% rispetto ai 40,8 milioni di euro di2018. Leader di mercato - spiega Agimeg - Bet365 che però perde quote di mercato per il 22,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In forte crescita invece Snai (+15,2%), Sisal (+36,6%), Goldbet (+30,7%) e Lottomatica (+18,2%). Triplica la quota di mercato E-Play24, passata dallo 0,60% di2018 all`1,8% didi quest`anno, mentre Multigioco mette a segno una crescita del +57%.

ilfogliettone : Scommesse online, a maggio spesa +37,7% a 56 mln - - GianlucaAcm : @Andersinho_ITA Ander, scusa x la divagazione, ma sai se possiamo sperare di vedere nuovamente il calcio brasiliano… - SticoStoca : @cambros8 @zorrobw @FlintCapitano Infatti i magnati delle scommesse online che danno favorito Guardiola sono tutti… -