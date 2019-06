Piogge record nel sud della Cina | 5 morti e migliaia di persone isolate

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019)e alluvioni nel sud: almeno 5sono morte e altresono rimaste, riporta la BBC. Centinaia di case edi ettari di colture sono andati distrutti, strade e ponti sono danneggiati: oltre 2 milioni lecolpite dall’eccezionale ondata di maltempo. L’agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che lenelle province meridionali di Jiangxi e Hunan hanno raggiunto livelliper il mese di giugno. Ben 150milasono state evacuate nella sola provincia di Jiangxi, ed oltre 20mila case nella regione del Guangxi sono prive di elettricità. Nella provincia di Guizhou un’intera città è stata sommersa da 2 metri d’acqua. L'articolonel sud: 5diMeteo Web.

