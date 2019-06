Nuoro | rubate 27mila provette di dna sardo per uno studio sulla longevità | chiesto rinvio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Sono accusati di aver rubatodai laboratori Genos di Perdasdefogu, contenenti il dna degli ostraglini, la popolazione sarda considerata tra le più longeve del mondo. Dopo tre anni di indagini, la procura di Lanusei haila giudizio per 13 persone. Nel provvedimento compaiono i nomi di amministratori locali, consiglieri di Genos e SharDna, medici e collaboratori, sospettati a vario titolo di avere violato la leggeprivacyillecita trattazione di dati sensibili, ma anche di furto, peculato e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Tutto era cominciato nell’agosto del 2016, quando una dipendente della Genos aveva scoperto che alcuni cassetti dei banchi frigo erano stati svuotati. Su 230mila campioni, eranoquelli spariti. Il dna serviva per uno. Il pm Biagio Mazzeo, come riportano i ...

