Milano e Roma | le città dell' odio | record di tweet al veleno contro migranti e donne

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Eros Ramazzotti in Italia a Roma e Milano : Sono in prevendita i Biglietti per concerti di Eros Ramazzotti in Italia, quelli che vanno ad aggiungersi al calendario di eventi che l'artista Romano ha già annunciato e in parte condotto per il supporto del suo ultimo album Vita ce n'è. Eros Ramazzotti sarà ancora a Roma nella data dell'11 dicembre, con il concerto al Palazzo dello Sport, e a Milano - al Mediolanum Forum di Assago - il 20 dicembre. I Biglietti sono in prevendita su ...

A Roma e a Milano le audition del contest “Play! Storie che cantano : Oggi, lunedì 10 giugno, a Roma al Teatro Flaiano decine di cantanti emergenti o affermati partecipano alla prima delle due audition organizzate nell’ambito di Play! Storie che cantano, il contest musicale online, in radio partnership con RDS, ispirato ai racconti delle pazienti, con la partecipazione di Noemi. La seconda audition è in programma mercoledì 12 giugno a Milano, al Teatro Elfo Puccini, a ...

Calcutta - nel video del singolo «Sorriso (Milano Dateo)» la star è Metroman : Cosa succede quando uno dei cantautori dell’indie pop italiano incontra un’icona metropolitana? Nasce un video bomba, come quello di Sorriso (Milano Dateo), nuovo inedito (dopo Due punti) di Calcutta, che ha scelto Metroman come protagonista della clip girata da Francesco Coppola. Metroman, al secolo Niccolò Modica, è una figura leggendaria per la metropolitana di Roma e di Milano (Linea rossa) e, ormai, anche una star ...

EasyStanza : opinioni su RoomGo - come funziona il servizio a Roma - Milano - Firenze - Bologna e tutta Italia : EasyStanza, come dice il nome stesso, è uno dei modi più facili e veloci per trovare una stanza o un coinquilino, affittare camere o posti letto, semplicemente navigando nel mare del web. Ricercando online capita di imbattersi in numerosi annunci di stanze in affitto anonime, ma in Easy Stanza, da oggi RoomGo, ogni posto letto in affitto, ogni richiesta di coinquilino assumerà un volto, una storia e prenderà vita, fra le necessità e i desideri ...

Arriva il 5G di Vodafone a Milano - Torino - Bologna - Roma e Napoli : Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli pioniere della rete 5G grazie a Vodafone. La fine della sperimentazione, durata diversi mesi.

Da Acireale a Expo - la startup Ammu porta la vera granita a Roma e Milano : Roma, 4 giu. (Labitalia) - Ammu, giovane start up che da Milano, passando per Expo, ha portato a R[...]

Tiziano Ferro in tour nel 2020 : biglietti in prevendita da Lignano e Milano a Napoli e Roma : Tiziano Ferro in tour nel 2020, negli stadi italiani per presentare al vivo il nuovo album di inediti, Accetto Miracoli. Il nuovo disco dell’artista di Latina è in programma per il prossimo 22 novembre con Universal Music, anticipato dal singolo Buona (Cattiva) Sorte, disponibile in radio e in digital download da venerdì 31 maggio. Tiziano Ferro aveva già comunicato che le date del nuovo tour negli stadi sarebbero state annunciate ...

Numero Verde INPS : da cellulare o da telefono fisso - da Roma - Napoli - Milano - Torino - orari call center : I cittadini italiani si trovano molto spesso nella condizione di dover chiedere informazioni o delucidazioni su posizioni e pratiche aperte presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Recarsi direttamente negli uffici preposti a volte è un impegno scomodo che porta via tempo e denaro, a causa dello spostamento e delle lunghe code di attesa allo sportello. Recentemente è stato quindi creato il servizio INPS Numero Verde, un sistema di ...

Sciopero 3 giugno 2019 : Roma - Milano e Napoli. Orari treni garantiti : Sciopero 3 giugno 2019: Roma, Milano e Napoli. Orari treni garantiti Lunedì 3 giugno 2019, previsto uno Sciopero dei lavoratori della Rfi, la Rete Ferroviaria Italiana (società di Ferrovie dello Stato). Ad indire la mobilitazione i sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil e altre sigle come Ugl e Orsa: durerà dalle 10 alle 18. Dovrebbero subire rallentamenti, ritardi e cancellazioni i treni da e per Napoli, disagi anche sulla Linea ...

Insider Dev Tour : evento per sviluppatori a Roma l’11 giugno (Agg. Firenze - Caserta e Milano) : [Aggiornamento] L’Insider Dev Tour farà tappa anche a Firenze, Caserta e Milano il 28 giugno, il 29 giugno e il 2 luglio. Articolo originale (16/05/2019), Microsoft ha da poco annunciato l’Insider Dev Tour, un evento dedicato agli sviluppatori che si terrà nelle principali città del mondo, tra le quali Roma l’11 giugno. Descrizione evento Ogni anno, dopo il Microsoft Build, organizziamo un evento per sviluppatori in tutto il ...

2 giugno al museo : tutte le aperture gratuite a Milano - Roma e Napoli : La prima domenica di giugno coincide con la Festa della Repubblica: quale miglior modo per trascorrere la giornata, se non andando al museo, e in modo del tutto gratuito? Decine le istituzioni e i luoghi d’arte che resteranno aperti, e non solo: alcuni replicheranno l’apertura gratuita anche lunedì 3 giugno, mentre anche i parchi saranno protagonisti dell’iniziativa "Appuntamento in giardino".Continua a leggere

A Milano e Roma centro il Pd batte la Lega : Pisapia al top delle preferenze - ma le periferie stanno con Salvini : Milano e Roma centro vanno in controtendenza rispetto ai risultati usciti dalle urne nella penisola. Nelle due grandi città è il Pd il primo partito e stacca la Lega di Matteo Salvini. Nel capoluogo lombardo, i Dem raggiungono il 35,9% dei voti e il Capitano sovranista viene battuto dall’ex sindaco arancione.È Giuliano Pisapia il più votato sotto la madonnina e con 71.459 preferenze riesce nella ...

Milano - fra i resti dell’antica città romana anche la colonna del Diavolo : ecco perché si chiama così : Fra i numerosi resti della magnificenza d’età imperiale, Milano vanta una colonna del II secolo che nasconde una storia davvero particolare: parte di un ricco edificio probabilmente costruito da Massimiano, la colonna è visibile ancora oggi nei pressi della chiesa di Sant'Ambrogio. perché proprio qui il patrono di Milano lottò, e vinse, contro il Diavolo in persona.Continua a leggere

Alessandro Casillo incontra i fan e presenta l’album XVII - tutti gli appuntamenti da Milano a Roma : Alessandro Casillo incontra i fan e presenta il nuovo album di inediti dal titolo XVII. Rilasciato a metà maggio, nei prossimi giorni Alessandro Casillo lo presenterà ai fan attraverso alcuni eventi firmacopie. Le date dell'instore tour promozionale a supporto della nuova musica del cantante sono state appena comunicate. Si parte il 26 maggio da Milano per proseguire verso Nola il 28 maggio e Salerno il 29 maggio. Il 30 maggio Alessandro ...