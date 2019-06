Microfono d’Oro 2019 | premio alla carriera a Claudio Lippi | riconoscimenti a Fabio Canino

Si svolgerà Venerdì 7 Giugno 2019 la 9^ edizione del ‘ Microfono d’Oro’. : Si svolgerà Venerdì 7 Giugno 2019 , alle ore 18, la 9^ edizione del ‘Microfono d’Oro’. La manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici e presentata da Cosetta Turco, si svolgerà al Planet Roma (ex Alpheus), in via del Commercio 36 (zona Ostiense), tempio storico della movida capitolina. Anche quest’anno, grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità, saranno diverse le categorie che avranno dei ...

Il 7 giugno torna la 9^ edizione del Microfono D’Oro : Si svolgerà Venerdì 7 giugno 2019, alle ore 18, la 9^ edizione del ‘Microfono d’Oro’, l’Oscar della Radiofonia Romana, per la stagione 2018/2019. La manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici, si svolgerà al Planet Roma (ex Alpheus), in via del Commercio 36 (zona Ostiense), tempio storico della movida capitolina. Anche quest’anno, grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità, saranno ...