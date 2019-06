Massimo Ugolini sul mercato in casa azzurri | “Sarebbe ottimo avere Lozano”

forzazzurri

(Di martedì 11 giugno 2019) Quest'oggiintervistato dai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha fatto il quadro suldegli. Il noto giornalista di Sky Sport si è espresso affermando: "C'è il desiderio di portare Icardi a Napoli anche se De Laurentiis è stato molto lapidario in merito. C'è la forte volontà di far arrivare all'ombra del Vesuvio un grande nome. Bisogna riporre fiducia nel club e soprattutto in Carlo Ancelotti che ha segnalato alcuni giocatori importanti tra cui spiccherebbe il nome di James. Lozano? E' un giocatore che ben si sposerebbe con il progetto Napoli anche perchè il suo è un profilo che si allineerebbe perfettamente con le linee guida deglie sarebbeaverlo in squadra."

