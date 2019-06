liberoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - “Onore a #Falcone e #Borsellino, eroi e martiri della legalità, disonore per leindagate per depistaggi,immeritatamente a ‘’, come Ciancimino jr, alla sbarra i bugiardi!. De Raho aveva anticipato l’avviso”. Lo scrive in un tweet i

TV7Benevento : Mafia: Gasparri, 'crollano falsi miti e toghe erette a icone antimafia'... - ostinAzione : A queste persone la mafia, la violenza piace. Sicuro non sono di ostia, sicuro ci si troverebbero bene. Trollame. I… -