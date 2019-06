M5s pronto a dire sì a Bagnai | ma su rimpasto Di Maio stoppa Salvini

Cmc : Miceli - 'M5s presenti salva-imprese - Pd pronto a votarla' : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Dopo il tradimento a lavoratori e aziende, dopo lo sfregio alla Sicilia andato in scena nell’aula del Senato sull’istituzione di un 'fondo salva imprese' per i creditori della Cmc, il M5S è corso ai ripari dicendo che l’emendamento bocciato per lo 'Sblocca cantieri' ve

Salva-Roma - Conte da Raggi ma M5s è pronto a sfilarsi : Virginia Raggi si aspettava rassicurazioni, invece nel faccia a faccia di ieri in Campidoglio Giuseppe Conte ha sfoggiato solo un cortese distacco: «Il Salva-Roma? Ne parleremo al vertice con...

Luigi Di Maio in assemblea M5s : "Pronto a cambiare ma mi serve la fiducia" : “Se domani vengo riconfermato non restiamo fermi, dobbiamo cambiare delle cose. Dobbiamo avviare una nuova organizzazione”. Lo avrebbe detto Luigi Di Maio durante l’assemblea dei gruppi parlamentari. “Ringrazio tutti coloro che hanno dato il massimo. Felice che siamo tutti qui perché siamo una famiglia”, ha detto all’inizio del suo intervento alla congiunta dei parlamentari. Intervento accolto, a ...

M5s - oggi il 'processo' a Di MaioParagone : "Pronto a dimettermi" : Luigi Di Maio resta il suo leader di riferimento? "Assolutamente sì. Per questo consegnerò a lui le mie dimissioni da parlamentare e deciderà lui cosa fare. Dimissioni dal Parlamento perché per me non c'è alternativa al Movimento 5 stelle". Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio ha le ore contate : M5s - chi è pronto a rubargli il posto : Comunque vada, per Di Maio sarà un insuccesso. Come scritto ieri da Vittorio Feltri nel suo editoriale, domani si vota per eleggere il Parlamento Europeo ma in realtà la consultazione sarà un referendum tra M5S e Lega. I due partiti da un anno governano insieme contro natura. Ciascuno ha fatto quel

Di Maio : “M5s partito delle procure? Lega paranoica. Dubbi del Colle sul decreto Sicurezza”. Ma Salvini : “Limato e pronto” : La Lega sta diventando “paranoica” e il “nervosismo” del Carroccio è “da campagna elettorale”. Dopo il litigio in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, Luigi Di Maio invita l’alleato di governo ad abbassare i toni e avverte: “Io voglio andare avanti, ma non si può minacciare una crisi di governo ogni giorno…”. Politica | Di F. Q.. ...

Di Maio : sulle autonomie serve vertice di governo - M5s pronto ma Salvini è offeso per Siri : «Sull'autonomia serve un vertice di governo che chiedo da un mese. Io ero pronto un mese fa, ma dopo la richiesta di dimissioni di Siri il capo della Lega l'ha presa sul...

Battibecco Gruber-Salvini : “Mi aspettavo fiori e scuse”. Il ministro poi su M5s : “Pronto a rompere su lotta alla droga” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, e la conduttrice Lilli Gruber. “Ieri ha detto che le toccava venire qui e non ne aveva voglia – esordisce la giornalista – e ne ha fatto una questione di simpatia. Mi aspettavo un mazzo di fiori e delle scuse“. “Ma io le voglio un sacco di bene“, risponde Salvini. “Perché allora – replica Gruber – dice ...

Sicilia : stop a ricoveri e corse al Pronto soccorso - ddl M5s per infermiere di famiglia (2) : (AdnKronos) - Obiettivo del ddl, alla cui stesura hanno collaborato il Nursind e il Coordinamento Ordini professioni infermieristiche della Sicilia, è "una riduzione dei ricoveri, con conseguente risparmio di spesa e un miglioramento della qualità delle cure, soprattutto per i pazienti più fragili,

Sicilia : stop a ricoveri e corse al Pronto soccorso - ddl M5s per infermiere di famiglia : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Un infermiere di famiglia come argine alle ospedalizzazioni evitabili e al ricorso improprio al Pronto soccorso. E' l'obiettivo del disegno di legge presentato all'Ars dal deputato regionale del M5S Antonio De Luca e che sarà illustrato sabato 4, a Messina, in un incont