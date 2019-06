L' estate sta iniziando | da giovedì caldo africano su tutta l' Italia

Rovigo dà il benvenuto all'estate con la festa della 'Fabbrica dello Zucchero' : La Fabbrica dello Zucchero, la start up culturale di Rovigo che punta a innescare nuclei d'iniziativa creativa per un diverso modo di abitare lo spazio urbano, organizza la prossima domenica 16 giugno una festa di benvenuto all'estate che si svolgerà al Censer e che è intitolata Fuori Fabbrica. Notoriamente un tempo nell'attuale sede del Censer si trovava un grande zuccherificio e oggi essere e, soprattutto, sentirsi "fuori fabbrica" significa ...

Frosinone - gestivano lo spaccio di droga nell’alta Ciociaria : 10 persone arrestate e 29 perquisizioni : Spacciavano droga in tutta l’alta Ciociaria, tra Alatri, Fiuggi, Acuto, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio e anche Frosinone. Il gruppo criminale, diviso in tre fazioni, era composto anche da diversi minorenni. Ora l’organizzazione è stata smantellata dai Carabinieri di Fiuggi in un operazione che ha portato a 10 arresti e 29 perquisizioni. Sei le misure cautelari: quattro in carcere (di cui due al carcere minorile), e due ...

Assunzioni estate 2019 : posti per regione e settori - l’analisi della Cgia : Assunzioni estate 2019: posti per regione e settori, l’analisi della Cgia Con l’estate aumentano i posti di lavoro: in arrivo un milione di nuove Assunzioni per il mese di giugno e di luglio. Per la precisione, saranno 934mila i nuovi ingressi nel mercato del lavoro italiano, stando agli ultimi dati pubblicati dalla Cgia, l’Associazione artigiani e piccole imprese Mestre, che ha condotto l’indagine periodica sul lavoro, ...

Odio l’estate. Otto settimane di riprese per il nuovo film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Torna il trio della comicità italiana. Al via lunedì 17 giugno in Puglia Otto settimane di riprese per il nuovo

Arriva l'estate e scattano i rincari sulle autostrade : sull'A1 aumento dello 0 - 8 per cento : Arriva l’estate e insieme a lei i rincari. Con l’arrivo della bella stagione scadono gli ultimi congelamenti dei pedaggi autostradali concordati a Capodanno tra il ministero delle Infrastrutture e molti gestori. Gli aumenti andranno dal 19 per cento della Strada dei Parchi (Gruppo Toto) allo 0,8 di autostrade per l’Italia (Aspi, della famiglia Benetton). Maggiorazioni del 2,64 per cento anche per le tangenziali di Milano e per ...

estate 2019 : cuffie - auricolari e speaker per ascoltare la musica e fare festa : La musica è un punto fisso dell'Estate 2019: che sia in auto o sotto l'ombrellone, abbiamo bisogno di rilassarci con le nostre playlist preferite. Dai piccoli auricolari wireless ai grandi speaker per la casa, esistono decine di gadget pensati per permetterti di godere dei tuoi artisti preferiti in ogni momento della giornata. Per questo abbiamo deciso di raccogliere i migliori auricolari, speaker, cuffie e soundbar da acquistare ...

Magari Muori - ecco perché Taffo ha deciso di lanciare un tormentone dell’estate : “Vendiamo più bare” : FQ Magazine Papa Francesco cita Fedez nell'omelia, il rapper gli risponde così L’estate, la stagione della spensieratezza, della leggerezza e dello svago viene cantata e raccontata dai numerosi di tormentoni estivi che popolano lo scenario della musica italiana, in questo momento. E poi c’è qualcuno che, invece, con un laconico “Magari Muori” ...

La lunga estate di Tokyo : al via una stagione all’insegna di tradizione - natura - buon cibo e divertimento : Tokyo si prepara ad accogliere i tantissimi viaggiatori che quest’estate hanno scelto la capitale del Giappone per le loro vacanze estive. Questi mesi sono il momento perfetto per vivere la città come veri locali e immergersi nella miriade di eventi che animano la destinazione da giugno ad agosto: tra summer festival e fuochi d’artificio, appuntamenti nei parchi o per le strade della città, si preannuncia una grande estate all’insegna ...

Gelato al caciocavallo è il nuovo gusto dell’estate : Gli appassionati di Gelato non se lo lasceranno scappare, neanche quelli di formaggio. Il maestro gelatiere Massimo Guardiano di Termoli, in Molise, ha preparato il nuovo gusto di Gelato per l’estate: quello al caciocavallo, da sempre considerato un’eccellenza regionale. È prodotto con latte bio a chilometri zero e con il caciocavallo dell'azienda lattiero-casearia di Termoli Del Giudice. «Questo gusto mi è ...

Il daytime di Rai1 cambia per l’estate : Sandra Milo torna con la posta del cuore : Il ritorno di Sandra Milo in tv con un ruolo da protagonista nell’estate di Rai1 dopo la tanto attesa liberazione dal blocco sui guadagni: l’attrice e conduttrice si occuperà (insieme con Valeria Graci) della posta del cuore – e non solo – all’interno del contenitore Io e te, che sarà in onda tutti i pomeriggi su Rai1 dalle 14.00 in poi. Insomma, come ogni anno, per il periodo estivo, Rai1 cambia il suo palinsesto ...

È successo in TV – 11 giugno 1993 : l'estate del gioco su Rai 2 : Qualche mese fa abbiamo parlato di una delle due edizioni de Il gioco dell'Oca, precisamente la seconda nella quale è arrivata pure la fine (ingloriosa), ma il suo vero inizio è datato 11 giugno 1993 in prima serata su Rai 263 caselle, un corpo di ballo composto da 8 ragazze Ochei (Ok), 2 ospiti vip da usare come jolly, 4 concorrenti, un solo vincitore: sono questi i numeri de Il Grande gioco dell’Oca – Stasera mi butto ’93, il nuovo varietà ...

CorSera – Napoli - obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro” : CorSera – Napoli, obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro”. CorSera – Napoli, obiettivo James Rodriguez per il grande colpo dell’estate. Respinta offerta per un azzurro”. Il rinforzo per l’ attacco che Carlo Ancelotti avrà per la prossima stagione, è argomento caldo per tutti i maggiori quotidiani nazionali. L’ edizione online de ‘Il Corriere ...