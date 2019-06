Gli atleti più pagati al mondo | Messi in testa

Milan : l'Atletico all'assalto di Suso - i rossoneri voGliono Vieira e Pellegrini : Il futuro di Suso è stato oggetto di intense voci di mercato e il calciatore potrebbe presto dichiarare che lascerà il club quest'estate. Secondo un servizio di MilanNews.it, l'Atletico Madrid è arrivato a contattare lo spagnolo. l'Atletico è molto interessato all'ex giocatore del Liverpool. Il club della Liga spagnola ha avuto due incontri con l'agente di Suso, Alessandro Lucci, nei quali i dirigenti madrileni hanno espresso il loro interesse ...

Atleti a 10 anni. I bambini dello skateboard che voGliono cambiare le Olimpiadi : Lo skateboard è il cavallo di Troia per abbattere l'età minima di partecipazione alle Olimpiadi. Che già non esiste, perché il Comitato internazionale olimpico (Cio) non fissa limiti assoluti, ma lascia libertà di decisione alle singole federazioni. E forse invece sarebbe il caso che, finalmente, intervenisse per evitare che si rischi di andare alla deriva. Con la complicità di medici e genitori, sotto la spesso irresistibile spinta di ...

Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj - alternativa ad Arias. Può liberarsi alla metà della clausola - i dettaGli : L’Atletico Madrid su Hysaj Elseid Hysaj terzino albanese del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro . Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, all’Atletico Madrid, Diego Simeone cerca un’alternativa ad Arias: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del terzino della SSC Napoli. Come riportato da As, Hysaj può liberarsi intorno ai 25 milioni di euro, costo nettamente inferiore ai 50 milioni previsti Dalla clausola ...

Atletica - Golden Gala 2019 : ottima prestazione di Yeman Crippa - al terzo miGlior tempo italiano di sempre sui 5000 metri! : Eccellente performance di Yemaneberhan “Yeman” Crippa sui 5000 metri questa sera al Golden Gala. Sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma, il ventiduenne mezzofondista nato a Wollo, in Etiopia, ma divenuto italiano per adozione (assieme a tutti i suoi 8 fratelli) è riuscito a fermare i cronometri sul tempo di 13’09″52, primato personale per oltre dieci secondi rispetto al suo precedente, che era il 13’18″83 ...

Atletica - Dutee Chand fa coming out e la famiGlia la ripudia. Incredibile storia in India per la velocista olimpica : Dutee Chand è la sportiva più chiacchierata del momento in India e la sua storia sta ormai facendo il giro del mondo. Questa atleta, medaglia d’argento nei 100 metri ai Giochi d’Asia e presente alle Olimpiadi di Rio 2016, ha infatti fatto coming out ma la notizia non è stata gradita in famiglia: la ragazza è infatti stata ripudiata ed è stata cacciata dal suo villaggio, anche la madre ha detto di non poterla perdonare perché non sa ...

Atletica - Golden Gala 2019 : serata di stelle a Roma - l’Italia tifa Tamberi e Tortu. Il meGlio del mondo sbarca all’Olimpico : La notte più magica e importante dell’anno per l’Atletica leggera in Italia, il giorno dell’evento più importante nel nostro Paese, la sera dell’imperdibile Golden Gala che andrà in scena proprio oggi allo Stadio Olimpico di Roma. La quarta tappa della Diamond League 2019, il circuito internazionale itinerante più importante di questo sport, sbarca nella capitale dove le emozioni non mancheranno in una cornice come sempre ...

Atletica - Alfio Giomi : “Golden Gala a Milano nel 2020 - candiamo l’Italia per ospitare Gli Europei 2024” : Alfio Giomi, Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti durante la conferenza stampa del Golden Gala 2019 che andrà in scena questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Il numero 1 della Fidal si è soffermato proprio sul futuro della competizione che per le prossime due stagioni dovrà traslocare dalla Capitale visto che si dovranno eseguire dei lavori per gli Europei di calcio: ...

Sport estremi : qual è il limite deGli atleti “no limits” - ce lo dice la scienza : Alcune competizioni dall’Ironman di triathlon al Giro d’Italia mettono davvero alla prova i limiti anche degli atleti di resistenza più estremi, stiamo parlano di Sport senza compressi che portano il corpo a sforzi inimmaginabili alle persone comuni. Ma esiste un limite massimo in questi Sport e dove si può spingere l’asticella? In un mondo dove mantra e spot invitano gli Sportivi a superare costantemente i propri limiti – ...

Atletica - Golden Gala 2019. Filippo Tortu : “Roma perfetta per tornare sui 200 - voGlio miGliorarmi. Aspetto una curva veloce” : La notte di Filippo Tortu si avvicina, il brianzolo sarà uno degli uomini copertina del Golden Gala Pietro Mennea che andrà in scena giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il 20enne sarà impegnato sui 200 metri dove cercherà di migliorare il suo personale di 20.34 siglato due anni fa proprio in questa manifestazione: il velocista azzurro, reduce dal 9.97 corso sui 100 metri a Rieti un paio di settimane fa, cercherà di strabiliare il ...

Atletica - Golden Gala 2019. Gianmarco Tamberi : “Condizione buona - aspettative alte - vicino al salto che voGlio” : Gianmarco Tamberi sarà uno dei grandi protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il saltatore in alto vuole reGalare grandi emozioni al pubblico della capitale e cercherà il successo contro avversari di lusso come gli ucraini Bondarenko e Protsenko, l’australiano Starc, il giapponese Tobe, il tedesco Przybylko, il ...

Dai chilometri percorsi aGli atleti giunti al traguardo di Verona - il Giro d’Italia 2019 dà… i numeri : L’edizione numero 102 del Giro d’Italia si è conclusa con la vittoria di Richard Carapaz, che ha regalato il primo successo all’Ecuador: ecco tutti i numeri dell’evento La prima vittoria dell’Ecuador è già una storia da raccontare, una chicca a conclusione di un’edizione che non sarà certamente dimenticata. Il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso, raggiungendo il traguardo posto all’Arena di ...

Atletica – Golden Gala : cast d’eccezione per l’evento romano - Tortu e Tamberi Gli assi azzurri in gara : In occasione del Golden Gala Pietro Mennea, lo Stadio Olimpico si prepara ad accogliere i più grandi atleti dell’Atletica mondiale Tante gocce d’azzurro in un cast da brividi. Tanta Italia in un Golden Gala Pietro Mennea che può sognare con gli atleti di casa. C’è la ribalta internazionale per 14 italiani nella notte delle stelle allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 6 giugno. Alcuni di loro hanno già segnato la stagione con tempi, ...

Atletica - Golden Gala 2019 : tutti Gli italiani in gara a Roma. Tortu e Tamberi guidano la pattuGlia di 14 azzurri : Giovedì 6 giugno si disputerà il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Spettacolo annunciato allo Stadio Olimpico di Roma dove vedremo all’opera alcuni dei migliori interpreti al mondo, in gara anche 14 azzurri che cercheranno di scaldare il pubblico della capitale. I riflettori saranno puntati soprattutto su Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi: il 20enne brianzolo, reduce dal 9.97 ventoso ...

Vela - Marsiglia ospita la Finale delle Hempel World Cup Series 2019 : 325 Gli atleti in gara : Gli atleti in gara si sfideranno per conquistare il titolo di Campione delle Hempel World Cup Series 2019 325 atleti da 40 nazioni si incontreranno a Marsiglia, Francia, per la Finale delle Hempel World Cup Series 2019. E proprio qui, in quella che sarà la sede per la Vela delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli equipaggi delle 10 classi olimpiche ed una flotta di Kiteboard, si sfideranno per conquistare il titolo di Campione delle Hempel ...