Cittadinanza italiana ​per Samy e per Adam

(Di martedì 11 giugno 2019) Angelo Scarano Ramy Shehata eEl Hamami adesso sono cittadini italiani. La relazione del ministro Salvini: "Hanno reso eminenti servizi al nostro paese"per Ramy Shehata eEl Hamami. Il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio ha dato il via libera per laper meriti speciali ai due ragazzini che con il loro sangue freddo hanno sventato il tentativo di dirottamento dello scuolabus guidato da Ousseynou Sy. La telefonata al 112 ha permesso infatti l'intervento dei carabinieri che hanno evitato il peggio. Nella relazione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, vengono esposte le motivazioni di questa scelta. I due ragazzi hanno "reso eminenti servizi al nostro paese, per aver contribuito, con il proprio gesto di alto valore etico e civico, a sventare la tentata strage". Inoltre sempre il titolare del Viminale consegnerà la medaglia ...

