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Traffico Roma del 10-06-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 19 | 30 NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10  GIUGNO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 10-06-2019 ore 19:30 (Di lunedì 10 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10  GIUGNO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE DIREZIONE MENTANA TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE INCIDENTE ANCHE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA LARGO VOLONTARI DEL SANGUE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VIALE DEI COLLI PORTUENSI PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA LAURENTINA ALTEZZA VIALE DELL’ESERCITO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI TRALA Roma FIUMICINO E L’APPIA CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA , MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STANNO FORMANDO CODE PER UN INCIDENTE TRA SALARIA E VIALE DELLA MOSCHE E POI RALLENTAMENTI ...
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