Traffico Roma del 10-06-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 17:50 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INVARIATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , E IN CARREGGIATA INTERNA SI STANNO FORMANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI TRALA Roma FIUMICINO E L’APPIA SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE INCOLONNATI A ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , E IN CARREGGIATA INTERNA SI STANNO FORMANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI TRALA Roma FIUMICINO E L’APPIA SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE INCOLONNATI A SEGUITO ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 16:50 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO CON CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTRENA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E APPIA RALLENTAMENTI A TRATTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE MAURA NELE DUE ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’. SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO SANTARELLI DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LA ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’. SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO SANTARELLI DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LA ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’. SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO SANTARELLI DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LA ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’. SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO SANTARELLI DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, LA ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA DIRAMAZIONE ROMS SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE TROVIAMO CODE VERSO SAN GIOVANNI. DALLA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE. NEI PRESSI DI VIA DELLA MAGLIANA POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA DIRAMAZIONE ROMS SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE TROVIAMO CODE VERSO SAN GIOVANNI. DALLA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE. NEI PRESSI DI VIA DELLA MAGLIANA POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO SI VIAGGIA INCOLONNATI DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR. CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTINA A E L’ARDEATINA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI AL’ALT DELLA FLAMINIA DI CASAL DEL MARMO E DELL’AURELIA E ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO SI VIAGGIA INCOLONNATI DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR. CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTINA A E L’ARDEATINA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI AL’ALT DELLA FLAMINIA DI CASAL DEL MARMO E DELL’AURELIA E ...

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 09:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO SI VIAGGIA INCOLONNATI DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR. CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA FLAMINIA ALLA TRIONFALE E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA ANDIAMO SUL ...