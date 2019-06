Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) A.A.A. cercasi squadra disperatamente. Il valzer delle panchine sta per terminare e molti tecnici impordisenza squadra. E' il caso di Lucianoe Rino, lasciati a spasso dalle due milanesi. Il primo era stato accostato alla Fiorentina del nuovo patron Commisso, mentresembrava in procinto di trasferirsi in Inghilterra (c'erano voci sul Newcastle). L'altro nome grosso a livello europeo che potrebbesenza panchina è un certo Josè. Quanti tecnici in cerca di una panchina Non tutti i tecnici hanno partecipato al gran 'valzer delle panchine' che ha coinvolto più di mezza serie A. Sono rimasti a, salvo clamorosi colpi di scena, Luciano. Nonostante sia riuscito a riportare l'Inter in Champions League (confermandosi quest'anno), il tecnico di Certaldo potrebbe cominciare la stagione da disoccupato.era ...

StePeduzzi : Spalletti, Mourinho e Gattuso: tanti allenatori big rischiano di restare a piedi - RonnyBandiera : @IlMusmy Pensala come vuoi... Resto dell’idea che con Conte o Mourinho tutto qst casino nn sarebbe successo... Spal… - io_sono_lif : @juveritas @juventusfc Sveglia, è un cambio drastico di filosofia. Se lo vuoi fare prendi uno tra quei 3 allenator… -