Metro Exodus | Shenmue I & II e molti altri giochi disponibili su Xbox Game Pass

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Come segnala Windows Central, Microsoft ha annunciato le nuove aggiunte al suo servizioI e II sono iin evidenza sul fronte console, mentre i giocatori PC stanno ottenendo titoli come, Wolfenstein II: The New Colossus, Sunset Overdrive, Ori and the Blind Forest, eancora. Se non avete ancora acquistato, ora sembra certamente il momento giusto.Questa è soprattutto una grande novità per, originariamente lanciato come esclusiva di Epics Store, con grande delusione e rabbia di, beh, praticamente tutti. Questa sarà la prima volta che le persone potranno giocare su PC attraverso qualsiasi storefront rispetto a Epic, a meno che non abbiano preordinato il gioco su Steam prima del suo ritiro.Leggi altro...

_LuigiJMC : Xbox Game pass clamoroso questo mese. Mi scade a Luglio, vediamo se riesco a giocare a Metro Exodus, altrimenti lo… - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: Metro Exodus, Arhkam Knight, Borderlands ed altri si aggiungono al Game Pass - FPSREPORTER : Metro Exodus, Arhkam Knight, Borderlands ed altri si aggiungono al Game Pass -