L' omeopatia è una medicina | non è stregoneria

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Patricia Tagliaferri Dopo il caso del bimbo morto per un'otite: «Un errore singolo non demonizzi la disciplina» Notizie come quella dei genitori di un bimbo morto di otite condannati per omicidio colposo dopo aver curato il figlio con l'non vorrebbe mai leggerle. Perché, a suo dire, discreditano ingiustamente un'intera disciplina. Giovanni Gorga, presidente di Omeoimprese, l'associazione che riunisce i produttori italiani di farmaci omeopatici, se la prende con chi, puntualmente, getta discredito su una pratica che continua ad essere considerata unaalternativa e invece non lo è. «L'non è unaalternativa ma complementare, è uno dei tanti strumenti a disposizione del medico», mette subito in chiaro Gorga. I giudici hanno stabilito che i genitori del piccolo Federico deceduto nel 2017 sono corresponsabili della morte del figlio. Il ...

TeaPecunia : Finalmente un testo che spiega, chiarisce e consiglia chi cerca una valida alternativa per la propria guarigione, m… - carlopagliani : RT @MyRedmoon77: 'Oggi, esattamente come ieri e domani, in Italia moriranno per errori medici da 90 a 150 persone (a seconda delle stime),… - FabrizioMaiozzi : RT @MyRedmoon77: 'Oggi, esattamente come ieri e domani, in Italia moriranno per errori medici da 90 a 150 persone (a seconda delle stime),… -