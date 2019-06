Le 50 isole da visitare almeno una volta nella vita

wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) Magia, isolamento, nostalgia, protezione, approdo sicuro. Non ci sono veramente confini a ciò che può suggerire alla nostra mente l’immagine di un’isola, che sia grande come un intero continente o piccola come una manciata di chilometri quadrati. Per questo, con la bella stagione in arrivo, abbiamo deciso di consultare l’atlante alla ricerca delle 50che dovremmouna. Assurde macchioline nel mare come Big Major Cay, alle Bahamas, conosciuta più comunemente come Pig Island, l’isola dove è possibile tuffarsi nel Mar dei Caraibi in compagnia di un branco di maialini selvatici; o come Socotra, al largo del Corno d’Africa, disseminata di suggestivi esemplari di dracena drago, un albero unico al mondo dalla forma di ombrello rito da cui si estrae una resina color rosso sangue. Ma il nostro viaggio tra leche ...

LucaPery : Una giornata in barca alle #IsoleKornati. Tutte le informazioni utili per visitare uno dei parchi marini più grandi… - periodicodaily : Viaggio in Grecia? Ecco 19 isole da visitare - LucaPery : Una giornata in barca alle #IsoleKornati. Tutte le informazioni utili per visitare uno dei parchi marini più grandi… -