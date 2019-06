La truffa dei finti Pollock

La truffa dei bonus cultura - la Cassazione conferma la condanna per 700 18enni : comprarono smartphone al posto dei libri : Dovranno pagare una sanzioneamministrativa che, in base al codice penale, varia da 5.164euro a 25.882 euro se "la somma indebitamente percepita" nonsupera i 4mila euro. Peggio è andata al commerciante che aveva venduto i telefonini

Il coraggio dei ribelli è una truffa : Roma. A metà pomeriggio, nel cortile di Palazzo Madama Stefano Patuanelli si ritrova a dire l’ovvio, e cioè che “se si rompe si va alle elezioni, altra via non c’è”. Suona così, la voce più governativista del M5s, quella del capogruppo pragmatico a cui anche Edoardo Rixi, sottosegretario leghista ai

Tentata truffa dei denti a un'anziana di Cucciago : C'è anche la truffa dei denti, una variante della truffa del finto nipote. L'impostore, in questo caso, per cercare di giustificare la voce diversa da quella del nipote vero, durante la telefonata s'...

La grande truffa dei joystick : sequestrati cinquemila falsi controller di videogiochi delle marche più famose : Circa 5 mila controller, dispositivi utilizzati nei videogiochi su playstation, contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza termine di un'indagine sui distributori di prodotti 'hi-...

truffa all'asso dei Lakers : lo aiuta il rifugiato Humble protettore delle celebrità : Il padre, un professore di economia, riuscì ad ottenere lo status di rifugiato e a 11 anni Humble si trovò trapiantato a Denver, in Colorado. Studiò ma si appassionò anche allo sport e alle storie di ...

Banche - Zingaretti incontra i risparmiatori truffati : "Riflettori accesi per il riconoscimento dei diritti" : Solamente una battaglia politica e parlamentare a viso aperto può spingere il Governo a far salire in cima all'agenda delle priorità il tema del ristoro ai risparmiatori delle Banche . Ciò che ...

Banche - sit-in dei truffati di Veneto e Friuli a Montecitorio : “Siamo stufi - il tempo è finito. Adesso vogliamo il decreto” : “Siamo stufi di dover continuare a venire a Roma, il tempo è finito. vogliamo il decreto”. Una rappresentanza di truffati dalle Banche di Veneto e Friuli hanno manifestato in piazza Montecitorio, mentre il governo è riunito a Reggio Calabria per il Consiglio dei Ministri, che dalle indiscrezioni – e anche dalle parole dette questa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio – non dovrebbe varare il decreto per ...

Locri - la truffa dei braccianti fantasma : sussidi dallo Stato per 5 milioni di euro : Scoperta una rete di 31 aziende agricole: fingevano di assumere operai per far loro percepire disoccupazione, malattia e maternità. Alcuni dei falsi lavoratori che dichiaravano un basso reddito erano proprietari di case e beni di lusso

“Mi sono fatta rompere le ossa per 600 euro” - parla vittima dei truffatori di assicurazioni : "sono stata avvicinata al bar da una coppia che non avevo mai visto prima, mi hanno offerto birre e spinelli e non ero molto lucida e non capivo perfettamente le loro intenzioni altrimenti non avrei mai accettato di farmi fare del male" ha raccontato una delle vittime della banda di truffatori di assicurazioni e "spaccaossa" smascherata dalla polizia a Palermo.Continua a leggere

Martin Winterkorn - CEO di Volkswagen al tempo dello scandalo sulle emissioni dei motori diesel - è accusato di truffa in Germania : Martin Winterkorn, l’ex amministratore delegato di Volkswagen che era a capo dell’azienda automobilistica prima e durante lo scandalo sulle emissioni truccate dei motori diesel, è formalmente accusato di truffa e di aver violato le leggi sulla concorrenza in Germania: rischia fino a dieci

Farsi rompere le ossa per 300 euro. La truffa dei disperati : Due bande in azione per frodare in modo cruento le assicurazioni. Mutilazioni per lucrare premi e rimborsi. Poche centinaia di euro a chi accettava di Farsi fratturare gli arti con dischi di ghisa, spranghe, bastoni. Con un tariffario: tra i 300 e i 400 euro per una gamba o un braccio. 'Elemosine' accettate da chi si trovava nel bisogno e non aveva alternative: poveri, disoccupati, ragazze madri, migranti. Pochi euro a ...

Conte rassicura : rimborsi “diretti” dei risparmiatori truffati. E sulle popolari : “Governo vigile” : Le norme che consentiranno di procedere ai rimborsi "diretti" dei risparmiatori truffati dalla banche rientreranno nel decreto Crescita, approvato 'salvo intese' la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri. La rassicurazione e' arrivata oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In origine le norme dovevano rientrare nel decreto preparato dal ministero dell'Economia, poi, non senza qualche tensione, il governo ha deciso di scorporarle ...