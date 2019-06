La tendinite da messaggini

agi

(Di lunedì 10 giugno 2019) Avevo letto da qualche anno di questa fantomaticada, una nuova malattia che alcuni studi accumunano al torcicollo da streaming, al gomito del selfista e alla terribile Nintendite, la prima infiammazione brandizzata col nome di una azienda che produce videogame. Mi sembravano cose leggendarie, adatte ad un fumetto di Zerocalcare, esagerazioni, insomma, parossismi letterari. Finché non mi è venuta. Sì, ho lada. O meglio da smartphone, come vedrete. Ricordo bene come è iniziata, qualche giorno fa. Stavo giocando con i miei figli e ho sentito una fitta alla mano. Sul dorso. Da metà pollice fino al polso. Lì per lì non ho capito bene cosa fosse, ma appena ho preso il telefonino per controllare i messaggi e le notifiche, cosa che faccio, lo ammetto, con una frequenza esagerata ma in fondo nella media (4 ore e mezzo al giorno, circa 200 ...

