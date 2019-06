Il vertice Conte-Weber sigilla l’irrilevanza italiana in Europa

Matteo Salvini - indiscrezione dopo il voto e prima del vertice con Conte e Di Maio : "Pensa di fare da solo" : Qualche archeologo della politica ricorderà il Pd «a vocazione maggioritaria» disegnato nel 2007 da Walter Veltroni. Sfrondato degli orpelli, significava che i democratici, stufi dei ricatti dei partiti più piccoli che accompagnano sempre il vincitore a palazzo Chigi, si sentivano abbastanza forti d

Stasera il vertice di Governo tra Conte - Di Maio e Salvini per dare il via alla "fase 2" : "Con l'amico Luigi Di Maio c'è ritrovata e, mi auguro duratura, sintonia. Sono disponibilissimo a ragionare su un salario minimo per i lavoratori, ma questo lo garantiscono le imprese e se tu non riduci il carico fiscale per le imprese, come fanno queste a garantire un salario minimo? Noi le idee le abbiamo chiare". Salvini ha così anticipato quello che dirà questa sera a Luigi Di Maio - che invoca il ritiro degli emendamenti leghisti sul ...

Il vertice tra Conte - Salvini e Di Maio e i risultati dei ballottaggi : Spread in calo, il governo e la maggioranza non riescono a farsi prendere sul serio neppure dai mercati finanziari (che però sono imprevedibili, si spaventano per un nonnulla oppure restano calmi anche nella bufera, salvo poi colpire quando non ce lo aspettiamo). Incontro enfatizzato quello del gi

vertice fra Conte e i due vice - Salvini : “Inutile tirarla per le lunghe se non cresciamo” : Questa sera si attende un Vertice fra Giuseppe Conte e i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La riunione apre una settimana calda per il governo, sia dal fronte dell'Unione europea, che si troverà a ridiscutere se avviare o meno una procedura d'infrazione, sia da quell'interno. Conte dovrà infatti testare se ci sia un'effettiva volontà di andare avanti con il contratto di governo, in spirito di ...

Governo - in vista del vertice Conte avvisa : “Non sfidiamo l’Ue o andremo a casa”. Di Maio : “Mi aspetto sì sul salario minimo” : Il primo vero vertice di Governo dopo le liti, gli scontri, le Europee e poi la conferenza stampa del presidente del Consiglio che ha messo in guardia le due forze di maggioranza: “Se si deve vivacchiare, io lascio”. Come non succedeva da tempo, lunedì sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno di nuovo seduti tutti e tre intorno allo stesso tavolo. Nel frattempo i due vicepremier si sono visti e riappacificati, ma ...

vertice a tre - Conte prova a convincere i vice sulla manovra per far quadrare i conti : Il Vertice non è stato ancora fissato, ma è certo che Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si vedranno tra stasera e, più probabilmente, domani mattina prima del Consiglio dei ministri. Sarà un incontro che dovrebbe servire a rilanciare il governo dopo la ritrovata sintonia tra i due vicepremier e il riconoscimento della nuova forza elett...

Conte vuole un mandato pieno per trattare con l'Ue. Ma fatica a convocare il vertice a tre : Il rompicapo del premier è “mi fido o non mi fido? Stanno con me o sono contro di me?”. Giuseppe Conte non ha ancora ricevuto quelle rassicurazioni piene che aveva chiesto ai due vicepremier Salvini e Di Maio nella famosa conferenza stampa dell’aut aut. In queste ore cruciali, che precedono un vertice a tre complicato da convocare e che segnano l’inizio della grande partita con l’Europa, il presidente del ...

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di governo - nomine in Ue e ipotesi rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...

Conte - Di Maio e Salvini : vertice a tre per lanciare il Governo leghista : Dovrà essere un Governo più leghista e meno grillino. I rapporti di forza nella strana maggioranza, infatti, si sono ribaltati.

Conte : "vertice con Salvini-Di Maio Concordiamo una piattaforma" : ''Mi fa molto piacere che Matteo Salvini e Luigi Di Maio abbiano ricominciato a parlarsi, con toni diversi da quelli della campagna elettorale, ma ora dovremo sederci a un tavolo tutti e tre e concordare una piattaforma chiara per proseguire, se non basterà una riunione ne faremo una seconda e poi una terza''. Segui su affaritaliani.it

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : "Nessun vertice con Conte domani" : I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi per una riunione privata a proposito della quale nessuno dei due ha voluto rilasciare un commento. Il faccia a faccia tra i due leader politici, il primo dopo le elezioni europee e le frecciatina che si sono susseguite nei giorni successivi, si è svolto mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che lunedì ha lanciato una ...

Di Maio replica a Conte : "Io leale - subito vertice di governo" : "Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo Governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare. Noi siamo leali, vogliamo metterci subito al lavoro e crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio replicando a Giuseppe Conte, che oggi ha chiesto ai due ...

Il governo Conte va avanti Ci sarà un vertice di pace 5S-Lega : Il governo Conte tiene e va avanti. Le nubi si diradano sul capo del premier avvocato del popolo e, dopo lo tsunami delle europee, sull’alleanza giallo-blu dei penta-stellati di Luigi di Maio e dei leghisti di Matteo Salvini torna il sereno (o poco nuvoloso) Segui su affaritaliani.it

Giallo sulla lettera alla Ue : il Tesoro smentisce le anticipazioni - M5S chiede vertice con Conte - Tria e Lega : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...