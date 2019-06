Il giudice | L' arresto di Carta illegittimo

Marco Carta - il giudice : «Arresto illegale - elementi di sospetto inconsistenti» : Gli «elementi di sospetto sono del tutto eterei, inconsistenti», la «versione degli imputati non è allo stato scalfita da alcun elemento probatorio contrario». Lo...

"L'arresto di Marco Carta era illegittimo" : l'ordinanza del giudice di Milano : L’arresto di Marco Carta era illegittimo. È quello che sostiene il giudice di Milano Stefano Caramellino nell’ordinanza con cui lo scorso 1 giugno non ha convalidato l’arresto per furto del cantante. Il giudice parla di “carenza di gravità indiziaria” per Carta, difeso dal legale Simone Ciro Giordano, e di un arresto che “non può ritenersi legittimo”.Il cantante era stato fermato con ...

Marco Carta - il giudice : “Il suo arresto era illegale” : Una “carenza di gravità indiziaria” rispetto al quale l’arresto di Marco Carta “non può ritenersi legittimo“. Con queste parole il giudice di Milano Stefano Caramellino ha deciso, lo scorso 1 giugno, di non convalidare l’arresto del giovane cantante accusato insieme a una donna di 53 anni di furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Nell’ordinanza del tribunale, diffusa solo oggi, si ricostruisce il ...

giudice : “L’arresto di Marco Carta è illegale” : Gli "elementi di sospetto sono del tutto eterei, inconsistenti", la "versione degli imputati non e' allo stato scalfita da alcun elemento probatorio contrario". Lo scrive il Giudice di Milano Stefano Caramellino nell'ordinanza con cui lo scorso 1 giugno non ha convalidato l'arresto per furto del cantante. Il Giudice parla di "carenza di gravita' indiziaria" per Carta, difeso dal legale Simone Ciro Giordano, e di un arresto che "non puo' ...

