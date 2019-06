E3 2019 | lo sparatutto in prima persona Crossfire X arriverà su console nel 2020 | prima

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019)X, un adattamento delloindi enorme successo in Asia,in Occidente inizialmente solo su Xbox One nel.Come riporta Polygon,X è stato sviluppato dal suo studio di riferimento, Smilegate Entertainment con sede in Corea del Sud. Oltreoceano, il gioco è unofree-to-play in cui i giocatori combattono per una delle due fazioni mercenarie. Il trailer che annuncia il gioco durante la conferenza di Microsoft ha mostrato il combattimento veicolare, l'azione subacquea, le moderne armi e alcune delle tattiche.L'originaleè stato lanciato nel 2007 e oggi vanta oltre 8 milioni di utenti connessi al giorno e oltre 650 milioni di account registrati in tutto. Popolare principalmente in Asia, è disponibile in 80 paesi.Leggi altro...

