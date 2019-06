Anche se non è tutto perfetto | insegui la felicità | adesso

dilei

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Vorrei essere felice”, tre parole che irrompono bruscamente nella testa quando la vita non vi da ciò che avevate chiesto. A volte accade che guardando al presente, ci si rende conto che la vita che ci appartiene non è esattamente come la desideravamo. Ci si sente insoddisfatti di quello che siamo, di quello che facciamo, cadiamo nel rimpianto di ciò che poteva essere e ci rassegniamo all’in. C’è una domanda però che dovreste farvi per dare un senso alla vostra esistenza: che cos’è la? Allontanatevi dagli stereotipi e dalle vite di copertina su carta patinata: laè il modo in cui ci si sente con se stessi. È un sentimento che nasce naturalmente, quando decidete di aprirvi a nuove persone, vivere nuove esperienze, sorridere delle cose più semplici, ma che vi fanno stare bene. Solo perché non è, non vuol dire che dovete smettere dire la ...

