Uomini che uccidono le donne | perché i femminicidi restano un' emergenza

Uomini e Donne - Pamela Barretta contro Stefano Torrese : "Lui ha scritto anche alla sua ex" : Tra Stefano e Pamela sembra essere finita. La dama, negli ultimi giorni, ha fatto una spiazzante rivelazione.

La verità di Ines Trocchia : "Gli Uomini sono disposti a pagare le mie mutandine sporche" - : Anna Rossi Ines Trocchia si racconta a I Lunatici e rivela alcune proposte particolare che le sono state fatte negli anni Ines Trocchia è bellissima. I suoi profili social sono tempestati di foto sexy e provocanti. Lei su questo ci gioca parecchio e ai microfoni del programma I Lunatici fa rivelazioni inaspettate (e piuttosto spinte). La modella, infatti, ha raccontato alcuni episodi particolari. Diciamo alcune richieste particolari ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - l'ex di Uomini e Donne - colpisce duro : "Ridicole - e se parlo io?" : Vengono a galla nuove dichiarazioni su Pamela Perricciolo e quanto architettato da lei e dalla sua collega Eliana Michelazzo in questi anni. Dopo il caso Pamela Prati, molti volti noti dello spettacolo che in passato hanno collaborato con la Aicos Menagement del duo Perricciolo-Michelazzo, hanno dec

Storie Vere - Giorgia Wurth choc su Fausto Brizzi : "Le donne non sono tutte sante? Ci sono Uomini che..." : Come risaputo le accuse di violenza e molestie sessuale mosse contro il regista Fausto Brizzi avevano spinto molti volti del panorama cinematografico a prendere una posizione. Tra coloro che, da sempre, hanno difeso a spada tratta il regista c'è sicuramente Giorgia Wurth. L'attrice, che è stata anch

Giorgia Wurth difende Fausto Brizzi : “Ci sono anche Uomini vittime” : Giorgia Wurth a Storie Italiane difende Fausto Brizzi. L’attrice è stata anche fidanzata con il regista Il Caso Fausto Brizzi aveva smosso le coscienze del cinema italiano, e molti volti del nostro panorama cinematografico avevano difeso a spada tratta il regista. Una di questi è Giorgia Wurth, l’attrice e scrittrice è stata anche fidanzata con […] L'articolo Giorgia Wurth difende Fausto Brizzi: “Ci sono anche uomini ...

Finlandia - nel nuovo governo di centrosinistra più donne che Uomini : sono 11 su 19 ministri : Il centrosinistra torna a guidare il paese dopo 20 anni e Antti Rinne è il premier socialdemocratico del nuovo governo finlandese. Ma quello che sorprende della formazione del nuovo esecutivo è che è a maggioranza femminile: su 19 ministri, 11 sono donne. Il partito socialdemocratico, il partito di centro, i verdi, la sinistra e il Partito popolare svedese della Finlandia avevano concluso un accordo lunedì dopo settimane di colloqui intensi e ...

Uomini e Donne : Andrea Zelletta svela perché ha scelto Natalia : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Abbiamo una grande voglia di viverci” A volte basta uno sguardo perché l’amore sbocci in maniera del tutto naturale. E’ successo così tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni (anche se è ancora presto per parlare di innamoramento) che si sono scelti una settimana fa in diretta a Uomini e Donne. Nella loro prima intervista di coppia a Uomini e Donne Magazine hanno parlato a lungo e ...

Poliamore - perché sei attratta da più Uomini : Di Poliamore si parla sempre di più negli ultimi anni. Non è un caso che questa parola abbia – ormai dal 2006 – un posto tra le pagine dell’Oxford English Dictionary! Si tratta di una pratica che prevede il fatto di impegnarsi in più rapporti amorosi con la consapevolezza, la fiducia e il consenso di tutti i partner coinvolti (un celebre esempio cinematografico in merito è il film Jules e Jim di François Truffaut), e pone molte ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : quanti soldi guadagnano le calciatrici? La classifica delle più ricche : confronto impari con gli Uomini : Sale l’attesa per i Mondiali 2019 di Calcio femminile che si disputeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, la rassegna iridata si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente con le migliori giocatrici del Pianeta pronte a darsi battaglia per la conquista del riconoscimento più prestigioso. Molti storceranno il naso perché considerano questo sport esclusivamente maschile, nulla di più sbagliato: le ragazze interpretano benissimo ...

Gossip Uomini e Donne - Klaudia : 'Affetto per Andrea Zelletta - il trono perché no?' : Dopo non essere stata scelta da Andrea Zelletta a Uomini e Donne, Klaudia Poznanska sembra aver già voltato pagina: chiacchierando con alcuni fan su Instagram, infatti, la ragazza ha detto chiaramente che le piacerebbe fare la tronista dopo l'estate. Per quanto riguarda il Gossip che la voleva prossima a partecipare a Temptation Island qualora nel cast ci fossero il pugliese e Natalia Paragoni, l'ex corteggiatrice ha smentito tutto dicendo che ...

Che brutto fisico! Il bikini di Teresa Langella di Uomini e donne non piace : L'ex tronista campana di Uomini e donne, Teresa Langella, appare in alcune foto su Instagram, che la immortalano mentre sfoggia il suo corpo in un succinto bikini. Dopo aver scelto il corteggiatore Andrea Dal Corso al dating-show di Maria De Filippi, Teresa Langella è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver sfoggiato il suo corpo in un succinto bikini. Così come viene infatti mostrato in alcune foto pubblicate dall'ex tronista ...

Uomini e donne - Andrea Dal Corso rischia l'avvelenamento a causa delle crocchette per i cani : In un'Instagram story, Teresa Langella ha fatto sapere ai follower cosa ha rischiato Andrea Dal Corso, mangiando delle crocchette. L'ex pupillo di Maria De Filippi a "Uomini e donne" e attuale fidanzato di Teresa Langella, Andrea Dal Corso, ha rischiato l'avvelenamento, dopo aver scambiato i cereali con altro. E a lanciare l'indiscrezione sul conto dell'ex corteggiatore del Trono Classico è stata la fidanzata del giovane, Teresa, la quale ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli dopo la non scelta : "Graze anche a te - Giulia" : L'ex corteggiatore torna sui social dopo l'amaro epilogo del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne - Clarissa Marchese risponde alla critiche dopo il matrimonio : "Già vi immagino con la magliettina dei cinesi...". Polemiche sui social : Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne e Miss Italia 2014, si è sposata con Federico Gregucci, il corteggiatore che scelse al termine del proprio percorso televisivo nel programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.A causa della presenza di numerosi sponsor, il matrimonio ha attirato una serie di critiche sui social e Clarissa Marchese ha deciso di rispondere a tono alle detrattrici. prosegui la letturaUomini e ...