Milinkovic-Savic | la Juve sarebbe pronta ad offrire due contropartite tra cui Spinazzola

(Di domenica 9 giugno 2019)ntus molto attiva sul mercato. In attesa di annunciare il nuovo mister, Paratici lavora sui principali obiettivi per rendere la rosa ancora più competitiva. Ha diversi affari da sistemare, sia in entrata che in uscita ed in quest'ultimo caso potrebbero esserci alcune cessioni eccellenti: i maggiori indiziati in tal senso sono Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Khedira e Matuidi. Cancelo invece è da considerarsi ormai un calciatore del Manchester City, anche se ancora non c'è l'ufficialità dell'arrivo del portoghese alla corte di Pep Guardiola., grande obiettivo per il centrocampo Ladopo aver preso a gennaio Aaron Ramsey a parametro zero, dovrebbe acquistare un altro centrocampista. Gli obiettivi sono essenzialmente due: Paul Pogba che ha un costo molto elevato e Sergejil cui cartellino, però, non è per nulla 'stracciato' visto che si parla di ...

