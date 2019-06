Luca Delfino confessa altri due delitti ma potrebbe presto lasciare il carcere

tgcom24.mediaset

(Di domenica 9 giugno 2019) A un compagno di cella ha rivelato dettagli del delitto Biggi e della morte di un altro detenuto a Sollicciano, archiviato come suicidio.

