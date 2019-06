Le grandi proteste contro una legge sull’estradizione a Hong Kong

L’Aquila – grandi Speranze al giro di boa con la terza puntata su Rai1 il 30 aprile - nonostante le proteste degli aquilani : Prosegue la programmazione della fiction L'Aquila Grandi Speranze su Rai1, con la terza puntata di martedì 30 aprile in prima serata: si tratta del giro di boa per la serie in sei parti diretta da Marco Risi che racconta il post-terremoto nel capoluogo abruzzese, un anno dopo lo sciame sismico che ha distrutto gran parte del centro storico della città. La fiction ha debuttato poco prima di Pasqua e ha ricevuto un'accoglienza per nulla felice: ...