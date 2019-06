La figlia 13enne venduta per sigarette | birra e doccia

Ragusa - faceva prostituire la figlia 13enne in cambio di una doccia : arrestata la madre : La bambina obbligata ad andare con uomini dai 30 ai 90 anni. Sotto fermo di polizia anche quattro "clienti". La ragazzina veniva portata dalla madre da un anziano dove faceva la cameriera per poter avere dei generi di prima necessità

Ragusa - fa prostituire la figlia 13enne in cambio di sigarette e vino : madre arrestata con 4 clienti : Faceva prostituire sua figlia di 13 anni in cambio di soldi, vino, birra, sigarette o una casa in cui dormire. Per questo la madre, di origine rumena, è stata arrestata a Ragusa con l’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile. Insieme a lei sono finiti in manette quattro clienti, due italiani e due marocchini, che dovranno rispondere di atti sessuali con minore e violenza sessuale. Tra loro c’è anche un uomo di 90 anni. La ...

Ragusa - fa prostituire la figlia 13enne per sigarette e vino : madre arrestata insieme a quattro clienti - il più vecchio di 90 anni : Faceva prostituire sua figlia di 13 anni in cambio di soldi, vino, birra, sigarette o una casa in cui dormire. Per questo la madre, di origine rumena, è stata arrestata a Ragusa con l’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile. insieme a lei sono finiti in manette quattro clienti, due italiani e due marocchini, che dovranno rispondere di atti sessuali con minore e violenza sessuale. Tra loro c’è anche un uomo di 90 anni. La ...

Ragusa - mamma fa prostituire la figlia 13enne in cambio di una doccia e sigarette : venduta anche a un 90enne. «Tutti sapevano» : Una ragazzina di 13 anni venduta dalla madre a uomini tra i 30 e i 90 anni in cambio di soldi, usata come merce di scambio in cambio di un pacchetto di sigarette o di un tetto dove dormire e una...

Faceva prostituire la figlia 13enne - tra i clienti un uomo di 90 anni : I primi incontri venivano consumati in un casolare abbandonato nelle campagne di Ragusa. La madre della ragazzina è stata...

Madre faceva prostituire la figlia 13enne - 5 arresti nel ragusano VIDEO : La Procura della Repubblica di Catania ha disposto fermo di indiziato di delitto di 5 persone, una rumena, due italiani e due marocchini nel ragusano

Ragusa - mamma fa prostituire la figlia 13enne in cambio di una doccia e sigarette : venduta anche a un 90enne : Una ragazzina di 13 anni venduta dalla madre a uomini tra i 30 e i 90 anni in cambio di soldi, usata come merce di scambio in cambio di un pacchetto di sigarette o di un tetto dove dormire e una...

Fa prostituire la figlia 13enne - la Polizia ferma la madre nel Ragusano : Gli abusi sono maturati in un ambiente degradato: la madre che non aveva spesso dove dormire ha offerto la figlia in cambio di un tetto, ma anche di soldi, vino, birra, sigarette o di una doccia. La bambina era così abituata ad avere rapporti sessuali con adulti che da poco tempo, hanno scoperto gli uomini della squadra mobile di Ragusa, si era anc...

Madre faceva prostituire figlia 13enne : 7.17 Una Madre che faceva prostituire la figlia 13enne in cambio di soldi o di altre utilità è stata fermata dalla polizia nel Ragusano assieme a quattro 'clienti' delle ragazzina, di età compresa tra i 30 e i 90 anni. Dalle indagini è emerso che la piccola aveva avuto rapporti sessuali con braccianti agricoli dopo che con loro aveva lavorato sui campi. I 'clienti' fermati sono stati identificati. La Madre viveva in uno stato di degrado e ...

Andrea Pirlo - la figlia 13enne investita da un’auto in centro a Torino : ecco cosa è successo : La figlia 13enne dell’ex calciatore di Milan e Juventus Andrea Pirlo è stata investita da un’auto martedì pomeriggio a Torino. L’incidente è accaduto all’angolo tra via Bonafus e via Maria Vittoria, a due passi da piazza Vittorio. La ragazzina è stata trasportata all’ospedale Regina Margherita per accertamenti ma non ha riportato ferite, solo qualche lieve contusione, oltre ad un grande spavento. L'articolo Andrea ...

Padre orco porta la figlia 13enne e l’amichetta in campeggio per drogarle e stuprarle : Quella che era stata presentata dal Padre come una esperienza divertente e spensierata era in realtà un piano diabolico dell'uomo per abusare delle due ragazzine in tenda dopo averle stordirne.

Facevano prostituire la figlia 13enne in cambio di regali e ricariche telefoniche : L'orrore nel pisano. Per i genitori e i due uomini che avrebbero abusato della ragazzina è stato chiesto il rinvio a...

Pisa - facevano prostituire figlia 13enne : indagati i genitori e due uomini : È stato chiesto il rinvio a giudizio per due genitori, residenti in provincia di Pisa, che avrebbero fatto prostituire la figlia 13enne, e per i due uomini ai quali l'avrebbero concessa In cambio di ...

Fanno prostituire figlia 13enne - indagati : PISA, 18 APR - 'Vendevano' la figlia 13enne a due adulti in cambio di regali e ricariche telefoniche: ora i genitori della ragazzina e due uomini sono imputati di violenza sessuale su minore sotto i ...