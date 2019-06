Ballottaggi | oggi 136 Comuni alle urne

La Puglia ai Ballottaggi : si vota in 11 comuni. La sfida più attesa a Foggia tra Landella e Cavaliere : Seggi aperti dalle 7 alle 23. I pugliesi chiamati al voto sono 377mila. Si vota anche a Corato, Putignano, Rutigliano, Mesagne, Ostuni, Copertino, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Severo, Torremaggiore

Ballottaggio comunali - oggi al voto in 136 comuni : oggi, domenica 9 giugno, si vota per il Ballottaggio delle elezioni comunali in 136 comuni, di cui 124 con più di 15mila abitanti. Tra le città al voto ci sono anche 15 capoluoghi di provincia, tra cui due di regione. Ecco come funziona il Ballottaggio, come si vota e quali sono le città chiamate alle urne.Continua a leggere

Ballottaggi - oggi il duello (senza M5s) in 136 Comuni Guarda la mappa interattiva : Ai seggi per scegliere il sindaco in 15 capoluoghi e in altri 121 municipi. Sfida Lega-M5S a Campobasso. Salvini prova a espugnare Ferrara, il Pd a riprendere Livorno

Ballottaggi - oggi urne aperte in 136 comuni : la guida al voto : Sono 15 i capoluogo di provincia interessati al Ballottaggio delle elezioni amministrative: le sfide nelle principali città...

Ballottaggio Livorno 2019 - alleati cercasi. Pd chiede e ottiene l’appoggio a sinistra. La destra guarda al M5s che rifiuta : Vincere al Ballottaggio del 9 giugno e riconquistare Livorno dopo cinque anni di governo del Movimento 5 Stelle. Anche a costo di fare alleanze improbabili o imbarcare forze politiche molto lontane tra loro. È questa la strategia che il centrosinistra di Luca Salvetti e il centrodestra di Andrea Romiti stanno adottando in vista del secondo turno di domenica prossima. Il Pd ha chiesto alla lista di sinistra Buongiorno Livorno di stringere un ...