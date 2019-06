Auto | per le multe scattano gli aumenti | da oggi notifiche su del 40%

Belen e Stefano problemi in strada : persi la ruota e il paraurti della loro Auto - : Serena Granato Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventati protagonisti di alcuni guai in strada, mentre passeggiavano a Milano I ritrovati coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso una giornata insieme rivelatasi funesta, passeggiando per le strade di Milano. Così come appare evidente alla visione di alcuni scatti pubblicati sul nuovo numero del settimanale "Nuovo tv", i genitori di Santiago hanno prima ...

Autostrade - Palenzona contro lo scudo per i funzionari che revocano le concessioni : “Allontana gli investitori” : Fabrizio Palenzona, presidente dell’associazione che riunisce le concessionarie autostradali (Aiscat), dalle pagine del Sole 24 Ore attacca la norma inserita nel decreto Sblocca cantieri per “proteggere” dalla contestazione di danno erariale i funzionari pubblici che firmano un’eventuale cessazione anticipata delle concessioni. Ovvero quello che il governo gialloverde promette dallo scorso agosto, quando a Genova crollò il ...

Foggia - per evitare un'Auto sbatte con lo scooter contro un palo : Matteo muore a 15 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio a Cerignola, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di soli 15 anni, Matteo Pinnelli, è deceduto in seguito al violento impatto contro un palo della luce. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane pare abbia sbandato all'improvviso per evitare una macchina, ma le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli investigatori. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, ...

Usa - dimenticano la figlia di undici mesi in Auto per 15 ore di fila : deceduta : Una terribile tragedia si è verificata negli Stati Uniti, a Saint Louis, nel Missouri, dove una piccola bambina di soli undici mesi, Joseline Eichelberger, è deceduta dopo essere rimasta per 15 ore di fila chiusa in un'automobile. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, il dramma si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi. I genitori della bimba erano usciti per recarsi ad una festa, ma non si sono accorti di aver lasciato ...

Svolta storica per le Auto : ecco il primo pneumatico senza aria [FOTO e DETTAGLI] : Michelin e General Motors hanno presentato a Movin’On, il summit per la mobilità sostenibile, una nuova generazione di pneumatici airless per auto, il prototipo MICHELIN Uptis (“Unique Puncture-proof Tire System) a prova di foratura. Michelin e GM hanno annunciato di aver avviato una partnership di ricerca tramite la quale le due società intendono testare il prototipo Uptis per equipaggiare le auto a partire dal 2024. Le due società stanno già ...

Dimenticata nell’Auto per 15 ore! La piccola Josy muore a 11 mesi : È rimasta in un'auto bollente, ferma in un parcheggio, per oltre 15 ore e quando la polizia l'ha trovata per lei non c'era più nulla da fare. È morta così a soli 11 mesi di vita la piccola Joseline Eichelberger, di Calverton Park, Missouri, Stati Uniti. Come ha raccontato alla stampa locale l'agente Chris Robertson, alla polizia è arrivata una telefonata anonima intorno alle 16:30 di domenica scorsa, 2 giugno, che avvertiva della presenza di un ...

BMW e Jaguar Land Rover insieme per l'Auto elettrica : Nel mondo degli affari non c'è posto per i sentimenti e l'industria dell'auto non fa eccezione. BMW e Jaguar Land Rover hanno annunciato un matrimonio di interesse focalizzato sulla mobilità elettrica e il fatto i brand britannici fossero stati di proprietà tedesca dal 1994 al 2000 è solo un ricordo sbiadito e lontano. Evidentemente, le ruggini del passato - se mai ce ne siano state - sono state messe da parte in nome del profitto. La ...

Fca-Renault - la Francia ha tenuto il punto per difendere il suo piano di sviluppo nell’Auto. Legato a doppio filo a Nissan : Parigi fa la voce grossa sulle nozze tra Renault e Fca. Ma Torino non ci sta e così va in fumo la proposta di matrimonio che avrebbe dovuto creare la terza casa automobilistica al mondo. Durante la notte, il Lingotto ha infatti ritirato l’offerta di fusione da 30 miliardi a causa delle “condizioni politiche in Francia” che hanno compromesso il progetto, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Monde. Ma, in una nota stampa, il ministero ...

Auto elettriche - Toyota si allea con Subaru per una nuova piattaforma : Dal settore Automobilistico continuano ad arrivare notizie di alleanze e collaborazioni nel campo dell'elettrificazione. Ieri un'intesa è stata annunciata da BMW e Jaguar Land Rover mentre oggi tocca alla Toyota rivelare un accordo con la Subaru, di cui tra l'altro è il maggior azionista con il 16,8% circa del capitale. In vista una nuova piattaforma. L'accordo prevede che le due Case nipponiche collaborino nello sviluppo di una ...

Brindisi - inchiesta sul porto : interdetto per 8 mesi il presidente dell'Autorità Portuale : Il presidente dell'Autorità Portuale di sistema del Mar Adriatico, Ugo Patroni Griffi, è stato interdetto per otto mesi dalla sua attività in quanto indagato su un'inchiesta riguardante alcuni lavori abusivi all'interno dell'area Portuale di Brindisi. Secondo quanto riporta la stampa locale, insieme a lui sarebbe anche indagato Francesco Di Leverano, dirigente responsabile dell'ufficio tecnico. Il Tribunale Brindisino aveva addirittura chiesto ...

Italia in Comune : morta speranza per Ragusa Catania! Ripensare all'Autostrada : Italia in Comune: morta ogni speranza per la Ragusa-Catania, occorre Ripensare all’autostrada e proporre nuove forme di trasporto

Bmw e Jaguar Land Rover uniscono le forze per l’Auto elettrica del futuro : Mentre tutti i cronisti dell’industria automobilistica sono con gli occhi puntati su Parigi per seguire gli sviluppi del tiremmolla Renault-FCA, BMW e il gruppo Jaguar Land Rover (JLR) hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di tecnologie relative alle mobilità elettrica: insieme coopereranno sulla quinta generazione della piattaforma a emissioni zero “eDrive” (completa di trasmissione ed elettronica di potenza), ideata dall’azienda ...

Perché Tesla non può reggere la competizione con i colossi dell’Auto : Roma. La fusione tra Fca e Renault ci ricorda che, tra i mercati in cui la competizione non manca e i margini sono risicati, vi è sicuramente quello delle automobili. Pure un’azienda come Tesla, che oltre ad auto tutte elettriche produce pannelli fotovoltaici e batterie, deve tenerne conto. Specialm