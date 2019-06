Voglio competere | non c' è alcuna trattativa su Chiesa  Commisso si presenta

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) La prima promessa di Rocco Commisso ai tifosi della Fiorentina è una di quelle che non si possono rimangiare. "Federicodovrebbe rimanere, almeno quest'anno. Nonfare diil Baggio di Rocco". Usa il condizionale, è vero, che non può far stare tranquilli i sostenitori viola, ma evocare il trasferimento di Roberto Baggio alla Juventus, un vero tradimento, significa conoscere la storia del club e comprendere le profonde ferite subite negli anni. Se riuscisse a non vendere il giocatore più forte attualmente in rosa agli acerrimi rivali, il neo proprietario partirebbe con il piede giusto. Durante la sua prima conferenza stampa, Commisso sa che dovrà dare delle risposte. E il nome di Federicoè certamente il più delicato. "So che non c'è nessun accordo con nessuna squadra ma non ci ho ancora parlato. Lui è impegnato, deve ...

