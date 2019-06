The Resident | nuova serie TV su Rai Uno | trama e quando va in onda

Emily VanCamp lascia The Resident per la serie Marvel Falcon and Winter Soldier? Primi dettagli sulla trama : Emily VanCamp potrebbe ben presto dire addio a The Resident? Nelle ultime ore, i maggiori media americani riportano la notizia secondo cui l'attrice sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Sharon Carter nella nuova serie Marvel incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, è uno dei Primi ad approdare sulla nuova piattaforma streaming Disney+. Insieme all'annuncio di Emily VanCamp, svelati anche i ...

Palinsesto FOX 2019/20 : 9-1-1 e Prodigal Son al lunedì - The Resident e Empire al martedì : Palinsesto FOX 2019/20 – tante variazioni, The Resident e Empire al martedì. Prodigal Son e Not Just Me debutteranno in autunno. Palinsesto FOX 2019/20 – FOX è il secondo canale a comunicare il Palinsesto della stagione televisiva 2019/2020 (dopo NBC, che trovi qui). FOX terrà i gli upfronts nel pomeriggio di oggi (in nottata in Italia), lì rilascerà i trailer delle nuove serie tv. Qui trovi tutte le notizie dagli Upfronts 2019 I ...

Accadde oggi : nel 1994 Nelson Mandela diventa presidente del Sud Africa dopo decenni di aperTheid : Nelson Mandela, dopo 27 anni di ingiusta prigionia a causa delle sue idee anti-apartheid, il 10 maggio 1994 viene nominato presidente del Sud Africa, dopo solo 4 anni dalla sua liberazione. L’anno precedente, nel 1993, gli era anche stato assegnato il Nobel per la Pace. Mandela, che restò presidente per 5 anni, si batté strenuamente per i diritti della sua gente prima attraverso la violenza e le armi e poi con la diplomazia, diventando il ...

Ascolti tv USA lunedì 6 maggio - The Resident e Man with a Plan in calo con i finali : Ascolti tv USA lunedì 6 maggio Ascolti tv USA lunedì 6 maggio – Nemmeno i finali di stagione creano più l’evento. Il finale di The Resident su Fox cala rispetto alla scorsa settimana fermandosi allo 0.8 di rating con 4.95 milioni con qualche migliaia di spettatori in meno e un decimo di punto di rating. A seguire 911 1.1 nei demo tra i 18-49 anni e 5.8 milioni di spettatori, programma più visto nella pregiata fascia 18-49 insieme a ...

The Rookie su Rai2 getta Nolan nel caos tra San Valentino e il Vice Presidente USA - trame 4 e 11 maggio : Nuovo appuntamento con The Rookie su Rai2 nella serata di sabato 4 maggio. Per il Dipartimento di Polizia di Los Angeles non c'è un attimo di respiro: gli agenti avranno a che fare con la visita improvvisa del Vice Presidente USA che getterà tutti in uno stato di allerta. Come se non bastasse, Nolan verrà affiancato da Bishop nella gestione della sicurezza, al fine di neutralizzare ogni possibile minaccia. Ecco le anticipazioni su cosa ...

The Resident e Velvet Collection 2 nel palinsesto estivo di Rai1 insieme a Don Matteo - Montalbano e Un Passo dal Cielo 4 : E alla fine Rai1 ha alzato il velo su quello che sarà il suo palinsesto estivo e sorprese non ce ne sono, è inutile anche dirlo. I fan della prima rete della tv pubblica potranno godere di due prime visioni ovvero la prima stagione del medical drama The Resident e la seconda e ultima stagione di Velvet Collection, lo spin off della famosa serie spagnola con protagonisti Ana e Alberto. Al momento queste sono le due uniche previsioni, naturalmente ...

Palinsesti Rai 1 - estate 2019 : tornano Quelle Brave Ragazze al mattino. Debutta The Resident - Baudo fa festa il 7 giugno : The Resident Con la stagione 2018/2019 arrivata alle battute finali, la direttrice Teresa De Santis ha messo a punto i Palinsesti estivi di Rai 1. Tra novità, repliche e conferme, ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – sulla prima rete della tv pubblica nei prossimi mesi, dal 2 giugno al 7 settembre 2019. Palinsesti Rai 1, estate 2019: prime time L’estate di Rai 1 partirà in musica con la nuova edizione dei Music Awards, ...

Ascolti tv USA lunedì 15 aprile - male The Code - calano The Resident - Arrow e 911 : Ascolti tv USA lunedì 15 aprile Ascolti tv USA lunedì 15 aprile – Serata strana dominata dai talent musicali che però non conquistano il pubblico più giovane con dati bassi tra i 18-49 anni. Sarà l’aria di primavera. In casa Fox, dopo una settimana di pausa, The Resident e 911 tornano in calo di 2 decimi nei rating 18-49 anni, il primo si ferma a 4,5 milioni e 0.7 e il secondo a 5,7 milioni e 1.1 di rating, toccando i record ...

The Good Fight - "Assassinate President Trump" tre parole sui social e divampa la polemica : The Good Fight, spinoff di The Good Wife creato dai suoi stessi autori Robert e Michelle King, trasmesso da CBS All Access in streaming, ormai giunto alla sua terza stagione, è uno show in cui la componente politica è molto presente. Come il suo predecessore, è una produzione immersa nella contemporaneità che agisce e reagisce in base agli eventi che accadono negli Stati Uniti e nel mondo, sono serie tv sociali e politiche nel senso più ...