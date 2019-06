Red Dead Online in vena di regali | Rockstar coccola i giocatori PS4

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019) Le novità all'interno di Rednon smettono mai di susseguirsi. L'esperienza con GTAè stata indubbiamente fruttuosa perGames, che a questa nuova tornata ha già la tara perfetta per il comparto multigiocatoredel proprio titolo. Quello che bisogna fare, a questo punto, è dare vita a contenuti mirati che sfruttino al massimo il gameplay di RedRedemption 2 e al contempo risultino adeguatamente accattivanti per calamitare le attenzioni della community. Pare evidente che la strada intrapresa da Redsin dall'apertura del mondo di gioco in rete sia quella giusta, e la dimostrazione arriva dai numeri incoraggianti fatti registrare in materia di utenti connessi. Il futuro sembra essere altrettanto roseo vista la volontà dello studio di sviluppo di non mollare per nessun motivo la creazione di nuovi elementi, e le indiscrezioni che arrivano ...

vgfuture : Sessioni private su Red Dead Online - Firma la petizione! - HDblog : RT @HDblog: Red Dead Redemption 2 anche su PC? Per Take-Two 'non ci sono problemi' - salhofolinas : @wonderallyson no non l’ho proprio toccato in settimana ho solo giocato a red dead redemption 2 -