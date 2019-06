Il ricordo di Corrado in tv unisce Rai e Mediaset

blogo

(Di sabato 8 giugno 2019) Sono passati venti anni dalla morte di, scomparso l'8 giugno 1999. A ricordarlo per TvBlog ci ha pensato l'ottimo Massimo Falcioni con un articolo che vi consigliamo di leggere, che intreccia aneddoti da storia della tv a emozioni personali e che restituisce l'affetto che il pubblico tv provava - e prova ancora - per un conduttore di cui si è perso lo stampo per classe, ironia e intelligente cinismo.e basta. Vent'anni senza il conduttore che chiamavamo per nome Ildiin tvRai epubblicato su TVBlog.it 08 giugno 2019 11:57.

