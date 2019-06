I Nostri Angeli | nuova formula tv per il Premio Luchetta | su Rai 1 in seconda serata

blogo

(Di sabato 8 giugno 2019) Va in onda questa sera, sabato 8 giugno alle 23.05 su Rai 1 la sedicesima edizione de "IGiornalistico Marco, istituito nel nome di chi ha perso la vita nello svolgere il proprio lavoro di inchiesta sui fronti più caldi del mondo. Con, infatti, ilricorda anche Alessandro Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin, cui è intitolata la Fondazione nata nel 1994 dopo i fatti di Mostar in cui persero la vita, Ota e D'Angelo, seguiti da Hrovatin nel marzo dello stesso anno, assassinato a Mogadiscio con Ilaria Alpi. Da allora la Fondazioneha ospitato e aiutato a curare oltre 800 minori provenienti da 5 continenti e da 50 Paesi.Itv per il, su Rai 1 inpubblicato su TVBlog.it 08 giugno 2019 18:16.

