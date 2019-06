Frase di Mussolini in ufficio Agenzia delle Entrate | è bufera a Genova

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Gianni Carotenuto La Cgil ha chiesto all'di intervenire nei confronti del dirigente che avrebbe appeso alla parete del suounadiincorniciata. Il sindacato: "Grave offesa a principi di libertà e democrazia" "È l'aratro che traccia il solco ma è la spada che lo difende". Si tratta di unafrasi più celebri tra quelle attribuite a Benito, che il duce avrebbe pronunciato in un discorso del 1934. La stessache alcuni impiegati dell'dihanno trovato incorniciata in una stampa appesa al muro dell'di un dirigente dell'territoriale di2, a Sampierdarena. La targa si trova a fianco di quella contenente la foto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La denuncia è arrivata alla segreteria genovese della Cgil, che ha espresso in un comunicato il suo sdegno ...

