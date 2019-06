Ecografia alla prostata? Almeno un anno

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Antonella Aldrighetti Tempi d'attesa infiniti per gli esami in ospedale. Ma a pagamento il posto c'è Roma Sebbene il servizio sanitario pubblico sia considerato uno tra gli indicatori di civilizzazione più eloquenti negli ultimi anni, sulle prestazioni assistenziali sono stati scaricati debiti, nuove forme di tassazione e tagli indiscriminati. E ci risiamo. Altro che incrementi per 4 miliardi da dedicare nel triennio corrente al fondo sanitario di riparto come auspicava la ministra della Salute, Giulia Grillo, per rinsaldare la posizione della sua già trabnte poltrona. Macché. L'eccedenza incrementale è di fatto congelata, il superticket sulle prescrizioni sanitarie verrà mantenuto e non si esclude che verrinserite ulteriori balzelli soprattutto in quei territori sottoposti a piano di rientro dal deficit, a blocco del turnover e sotto la lente d'ingrandimento del ...

