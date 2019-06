Destroy All Humans Remake | Trailer | Screenshot e Requisiti PC

gamerbrain

(Di sabato 8 giugno 2019) THQ Nordic annuncia ufficialmente l’arrivo per il 2020, deldiAllsu PC, PS4 e Xbox One. Non si tratterà dunque di una remastered ma di un titolo sviluppato da zero. In occasione dell’annuncio sono stati pubblicati alcunidi gioco, unPC Minimi e Consigliati che vogliamo condividere con voi. Dagli screen è possibile notare l’egregio lavoro svolto dal team nel riproporre la storia di Crypto con un comparto grafico di nuova generazione. Il titolo resterà in parte fedele al capitolo originale, introducendo contenuti e meccaniche di gioco inedite.AllPC Minimi Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit) Processore: AMD FX-8320 (3,5 GHz) / Intel i5-4690K (3,5 GHz) o superiore Memoria: 6 GB di ...

