Anticipazioni Bitter Sweet al 14 giugno | Bulut instaura un rapporto di amicizia con Nasli

Anticipazioni Bitter Sweet - Ingredienti d'amore dal 10 al 14 giugno : Nazli conosce Ferit : Sulla scia del successo di "Cherry Season", Canale 5 ha deciso di proporre un'altra soap turca per il periodo estivo. Il titolo originale della nuova serie è "Dolunay", tradotto in italiano come "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore". La data di esordio del nuovo prodotto è il 10 giugno e l'orario è quello lasciato libero da Uomini e donne ovvero dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45 (dopo Una Vita che tornerà quindi al suo orario ...

BITTER SWEET avrà una svolta DRAMMATICA - Anticipazioni : Chi si aspettava soltanto storyline leggere da BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, la nuova telenovela turca che verrà trasmessa su Canale 5 da lunedì 10 giugno, si sbagliava di grosso: già dai primissimi episodi, le trame con protagonisti Nazli Piran (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman) verranno infatti sconvolte da un funereo evento destinato a cambiare le vite di tutti i personaggi coinvolti. Cerchiamo di capire come si arriverà ...

Bitter Sweet ingredienti d'amore : Anticipazioni 10 -14 giugno - Nazli e Ferit s'incontrano : Sta per fare il suo esordio su Canale 5 una nuova serie televisiva turca: Bitter Sweet ingredienti d’amore, che andrà in onda a partire dal prossimo 10 giugno dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Prenderà il posto del noto programma “Uomini e Donne” e sarà composta da 26 episodi. Nel corso della prima settimana assisteremo all’incontro dei due protagonisti principali: Nazli (interpretata dalla giovane e tanto amata Özge Gürel, che ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Puntate dal 10 al 14 Giugno 2019 : L’incontro di Nazli con Ferit! : Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, trama Puntate dal 10 al 14 Giugno 2019: Nazli ha bisogno di lavorare per poter sostenere gli studi e pagare l’affitto arretrato. Trova un impiego come cuoca a casa di Ferit. Il ragazzo è una persona benestante con un carattere molto difficile! I due da subito, non si piacciono! Finalmente sbarca anche in Italia, su Canale 5, l’attesissima serie turca “Bitter Sweet” e la storia dei ...

Anticipazioni Bitter Sweet al 14 giugno : lo zio di Bulut scopre dell'incidente di Demir : Lunedì 10 giugno ha inizio la soap opera turca 'Bitter Sweet' che prende il posto della trasmissione 'Uomini e donne', condotta dalla presentatrice Maria De Filippi. Le Anticipazioni delle puntate che arrivano fino a venerdì 14 giugno si concentrano intorno al personaggio di Nazli. Quest'ultima dimostrerà di essere una cuoca ambiziosa che continuerà a sperare di poter realizzare il sogno consistente nell'apertura di un ristorante giapponese. Gli ...

Anticipazioni Bitter Sweet al 14giugno : lo zio di Bulut scopre dell'incidente di Demir : Lunedì 10 giugno ha inizio la soap opera turca 'Bitter Sweet' che prende il posto della trasmissione 'Uomini e donne', condotta dalla presentatrice Maria De Filippi. Le Anticipazioni delle puntate che arrivano fino a venerdì 14 giugno si concentrano intorno al personaggio di Nazli. Quest'ultima dimostrerà di essere una cuoca ambiziosa che continuerà a sperare di poter realizzare il sogno consistente nell'apertura di un ristorante giapponese. Gli ...

Beautiful Anticipazioni : cancellata la soap americana - al suo posto Bitter Sweet : Mentre Una Vita e Il Segreto conquistano il prime time del sabato sera su Rete4, cancellata la soap americana dai palinsesti Mediaset del week end per lasciare spazio a Bitter Sweet.

BITTER SWEET - Anticipazioni e trame puntate dal 10 al 14 giugno 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019: Nazli è una giovane ed ambiziosa cuoca che sta ancora studiando per poter realizzare un giorno il suo grande sogno: aprire un ristorante giapponese. La ragazza, però, sta vivendo un periodo di crisi economica e non riesce a far fronte alle spese quotidiane, così trova un impiego presso un giovane e facoltoso manager ...

Bitter Sweet Anticipazioni : quando va in onda la soap con Ozge Gurel : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: quando inizia la soap opera di Canale5 I pomeriggi di Canale5 si tingeranno di nuovo di rosa nelle prossime settimane. A giugno partirà infatti sull’ammiraglia Mediaset la soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore con protagonista Ozge Gurel, la dolce Oyku di Cherry Season. Sentimento, passione, intrighi e pene d’amore saranno al centro della soap opera turca che ...

Bitter Sweet Anticipazioni : NAZLI crede di avere passato la notte con FERIT : Nei primissimi episodi di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la protagonista NAZLI Piran (Ozge Gurel) crederà erroneamente di aver passato una notte di “passione” con FERIT Aslan (Can Yaman), il suo datore di lavoro. L’equivoco creerà, ovviamente, una serie di divertenti situazioni. Bitter Sweet, spoiler: NAZLI è certa di avere fatto l’amore con FERIT Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà quando ...

Bitter Sweet Anticipazioni : NAZLI conosce DENIZ e… : Ferit Aslan (Can Yaman) non sarà l’unico uomo con cui NAZLI Piran (Ozge Gurel), la protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, avrà a che fare. Nelle prime puntate della telenovela, l’aspirante cuoca conoscerà infatti l’affascinante DENIZ (Hakan Kurtas) e troverà in lui un nuovo corteggiatore. Bitter Sweet, spoiler: NAZLI e DENIZ si incontrano Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che NAZLI ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Terza Puntata : Le Macchinazioni di Hakan! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Terza Puntata: Ferit dopo l’incidente accaduto a Bulut, si reca a casa di Nazli per chiederle di tornare al lavoro. Intanto Hakan e Demet vogliono ottenere l’affidamento di Bulut! Anticipazioni Bitter Sweet, trama Terza Puntata: Nazli torna a lavorare a casa di Ferit, ma per una serie di circostanze, lui la continua a rimproverare duramente. Deniz sempre più preso dalla chef. Articolo Anticipazioni ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Seconda Puntata : Un Tragico Evento! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Seconda Puntata: Nazli ha una discussione con Ferit e si licenzia. Un evento drammatico cambierà il destino di tutti quanti. Deniz innamorato della chef! Articolo Anticipazioni Bitter Sweet, Seconda Puntata: Un Tragico Evento! pubblicato da Uomini e Donne News.

Bitter Sweet Anticipazioni : FERIT propone a NAZLI di passare la notte con lui! : Il rapporto tra NAZLI Piran (Ozge Gurel) e FERIT Aslan (Can Yaman), i protagonisti della nuova telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, non partirà sotto buoni auspici. L’uomo infatti, per via di una serie di incomprensioni, riterrà che la ragazza sia soltanto in cerca di un marito ricco con cui sistemarsi e non esiterà a farle una proposta sfrontata. Bitter Sweet, spoiler: il primo incontro tra FERIT e NAZLI Se avete ...